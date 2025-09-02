Смачний перекус стане для вашої дитини гарним ритуалом у шкільних буднях. А поки триває сезон ягід та фруктів – 24 Канал пропонує скористатися цим на повну!

Який смачний перекус дати дитині до школи?

Гарним рішенням буде спакувати дитині до школи фруктовий шашлик. Усе дуже просто: беремо улюблені фрукти, ріжемо на шматочки та нанизуємо на шпажки.

Цей перекус виглядає яскраво та апетитно і подарує вашій дитині заряд енергії, з яким вона з радістю буде братися за нові завдання.

