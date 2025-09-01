Гарний сніданок дасть дітям перший поштовх до нових викликів, які їх чекають у школі. 24 Канал пропонує батькам зберегти рецепти смачних та поживних сніданків, які дозволять смачно нагодувати дітей та значно спростять повсякдення.

Що приготувати для дітей у школу?

Бананові панкейки

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1 – 2

Сніданок, за який діти будуть вдячні / Фото Pixabay

Інгредієнти:

– 1 банан;

– 1 яйце;

– 250 мілілітрів молока;

– 180 грамів борошна;

– 2 чайні ложки цукру або меду;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі.

Приготування:

У мисці з’єднуємо молоко, яйце, цукор, сіль та трішки олії. Збиваємо суміш вінчиком або міксером до однорідності. Банан розминаємо виделкою до стану пюре та додаємо в тісто. Борошно обов’язково просіюємо через сито, щоб маса була ніжною без грудочок. Розігріваємо суху сковороду та смажимо панкейки з обох боків до рум’яної скоринки. Подаємо їх теплими з ягодами, медом чи сиропом.

Скрамбл зі шпинатом

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 30 грамів вершкового масла;

– 50 – 70 грамів шпинату;

– 2 столові ложки олії;

– 1 зубчик часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спершу на сковороді з олією швидко обсмажуємо шпинат, достатньо 1 – 2 хвилини. Додаємо подрібнений зубчик часнику й тримаємо ще хвилинку. В іншій мисці збиваємо яйця, приправляємо сіллю та перцем. На окремій пательні розтоплюємо масло, зменшуємо вогонь і виливаємо яєчну суміш. Постійно помішуємо, щоб утворився ніжний скрамбл, і вже в кінці підмішуємо шпинат.

Сирна запіканка з ягодами

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Заряд енергії та гарного настрою / Фото Freepik

Інгредієнти:

– 200 грамів домашнього сиру;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка меду;

– 150 грамів улюблених ягід;

– 2 столові ложки манної крупи;

– 1 столова ложка сметани.

Приготування:

Спершу розігріваємо духовку до 180 градусів. Усі продукти, крім сметани, з’єднуємо в мисці та ретельно перемішуємо до однорідності. Сирну масу викладаємо у силіконову форму для випічки. Запікаємо 15 – 20 хвилин, поки страва не підрум’яниться. Після охолодження дістаємо запіканку з форми та подаємо зі сметаною.

Поживні тости

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 скибочки тостового хліба;

– 2 столові ложки соусу для піци;

– 50 грамів тертої моцарели;

– 5 шматочків ковбаси Пепероні;

– 15 грамів масла;

– 10 грамів подрібненого часнику;

– сушена петрушка до смаку.

Приготування:

Змішуємо м’яке масло з подрібненим часником та петрушкою. Половиною цієї маси змащуємо шматочок хліба. Беремо фольгу, кладемо на неї хліб намазаної стороною донизу, зверху викладаємо трохи соусу для піци, шар сиру, пепероні та знову сир. Другу скибку хліба змащуємо рештою соусу й накриваємо тост. Верхню частину також покриваємо залишком часникового масла. Відправляємо у духовку, розігріту до 200 градусів, на 6 хвилин. Потім перевертаємо й допікаємо ще 3 хвилини до золотистої скоринки.

Млинці з сиром та ягодами

Час : 30 – 40 хвилин

: 30 – 40 хвилин Порцій: 2 – 4

Інгредієнти:

– 200 грамів цільнозернового борошна;

– 100 – 120 мілілітрів молока;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки олії;

– дрібка солі.

Для начинки:

– 300 – 400 грамів домашнього сиру;

– солодкі ягоди або фрукти на ваш смак.

Приготування:

Збиваємо яйця з цукром і дрібкою солі за допомогою міксера. Поступово вливаємо тепле молоко тонкою цівкою та знову збиваємо до однорідності. Підсипаємо борошно, замішуємо тісто, після чого додаємо воду й олію. Добре перемішуємо й залишаємо масу відпочити на 5–10 хвилин. Розігріваємо пательню для млинців і випікаємо млинці з обох боків до золотистості. У центр кожного готового млинця кладемо сир, фрукти чи ягоди та загортаємо у вигляді рулетика або конверта.

Смачного!

