Маринованные огурцы будут хрустеть всю зиму: что положить на дно банки
Чтобы маринованные огурцы не размякли во время хранения, важны не только соль и вода, но и то, что лежит на дне банки. Именно там закрепляется и аромат, и часть успеха ферментации.
Лучше не игнорировать семена укропа при мариновании: именно в семенах и соцветиях сосредоточен основной аромат. А еще они помогают огурцам оставаться хрустящими.
Что положить на дно банки?
Прежде всего стоит отрезать длинные стебли укропа. При заготовке более ценны именно зонтики с семенами, а не зеленая масса.
На дно банки рекомендуют положить несколько зонтиков укропа, а для плотной текстуры добавить листья смородины и вишни. Они помогают сохранить упругость огурцов.
Отдельное внимание стоит уделить хрену – и листьям, и корню. Именно он придает антисептический эффект и делает вкус более выразительным.
Дубовые листья тоже иногда используют, но с ними нужно быть осторожным: они могут придать огурцам нежелательный оттенок.
Любимая зимняя заготовка / Фото Pixabay
Какие добавки работают лучше всего?
Для пикантности можно положить ломтики хрена. А вот с чесноком важно не переборщить: одного небольшого зубчика на литровую банку – достаточно.
Если чеснока будет слишком много, он может замедлить брожение. В результате огурцы просто не удастся нормально заквасить.
В конце огурцы в банке нужно очень плотно утрамбовать. Именно плотная закладка помогает им лучше держать форму.
Почему огурцы становятся мягкими?
Чтобы овощи не потеряли хрусткость, выбирайте свежие, средние по размеру огурцы с твердой мякотью. Слишком свежие плоды перед заквашиванием лучше замочить в очень холодной воде.
Для рассола берите нейодированную каменную соль – 18 – 20 граммов на литр воды. Вода должна быть комнатной или прохладной температуры: горячая размягчает овощи, а ледяная замедляет брожение.
Важно! Именно правильное сочетание соли, температуры и добавок на дне банки определяет, будут ли маринованные огурцы хрустящими всю зиму.