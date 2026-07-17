Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Тушеные кабачки с плавленым сыром и зеленью: простой рецепт сытного сезонного блюда
17 июля, 10:39
2

Тушеные кабачки с плавленым сыром и зеленью: простой рецепт сытного сезонного блюда

Лилия Имбировская-Сиваковская

Кабачки могут служить не просто овощной основой, а полноценным сытным блюдом. Стоит добавить к ним плавленый сыр и зелень.

Когда хочется превратить обычные кабачки в что-то более нежное и вкусное, достаточно добавить плавленый сыр. Именно такую идею предлагает кулинарка inna_kalancha.

Как приготовить тушеные кабачки?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 1 болгарский перец;
– 2 помидора;
– 1 луковица;
– соль;
– черный молотый перец;
– растительное масло.

Как приготовить тушеные кабачки: смотрите видео

Приготовление:

  1. Все овощи нарежьте небольшими кубиками.
  2. Тушите их до мягкости.
  3. Добавьте плавленый сыр, перемешайте и оставьте еще на 5 минут.
  4. В конце добавьте любимую зелень и подайте блюдо к столу.

Связанные темы:

Вкусные и простые рецепты