Тушеные кабачки с плавленым сыром и зеленью: простой рецепт сытного сезонного блюда

Кабачки могут служить не просто овощной основой, а полноценным сытным блюдом. Стоит добавить к ним плавленый сыр и зелень.

Когда хочется превратить обычные кабачки в что-то более нежное и вкусное, достаточно добавить плавленый сыр. Именно такую идею предлагает кулинарка inna_kalancha. Как приготовить тушеные кабачки? Время : 25 минут

Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 1 болгарский перец;

– 2 помидора;

– 1 луковица;

– соль;

– черный молотый перец;

– растительное масло. Как приготовить тушеные кабачки: смотрите видео Приготовление: Все овощи нарежьте небольшими кубиками. Тушите их до мягкости. Добавьте плавленый сыр, перемешайте и оставьте еще на 5 минут. В конце добавьте любимую зелень и подайте блюдо к столу.