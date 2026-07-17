17 июля, 10:39
Тушеные кабачки с плавленым сыром и зеленью: простой рецепт сытного сезонного блюда
Кабачки могут служить не просто овощной основой, а полноценным сытным блюдом. Стоит добавить к ним плавленый сыр и зелень.
Когда хочется превратить обычные кабачки в что-то более нежное и вкусное, достаточно добавить плавленый сыр. Именно такую идею предлагает кулинарка inna_kalancha.
Как приготовить тушеные кабачки?
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Время: 25 минут
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Порций: 4
Как приготовить тушеные кабачки: смотрите видео
Приготовление:
- Все овощи нарежьте небольшими кубиками.
- Тушите их до мягкости.
- Добавьте плавленый сыр, перемешайте и оставьте еще на 5 минут.
- В конце добавьте любимую зелень и подайте блюдо к столу.