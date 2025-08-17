Укр Рус
17 августа, 08:44
1

Родные проглотят язык: рецепт мясных "ежиков" из 4 ингредиентов – блюдо на все случаи жизни

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт мясных "ежиков" требует 4 ингредиентов: кабачок, морковь, куриный фарш, соль и специи.
  • Это легкое в исполнении блюдо станет спасением для занятых хозяек.

В современном ритме жизни вкусные блюда без лишних хлопот всегда будут в центре внимания. Аппетитные мясные "ежики" – один из главных героев этого списка.

Хрустящая корочка и нежное сочное мясо – это именно то сочетание, которое часто ожидают увидеть на столе. Мясные "ежики" станут для вас спасением во многих жизненных ситуациях, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как приготовить аппетитные мясные ежики?

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– 1 кабачок;
– пол моркови;
– 300 граммов куриного фарша;
– соль и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Натрите морковь и кабачок на крупной терке.
  2. Соедините овощи с куриным фаршем, приправьте солью и специями по своему вкусу.
  3. Сформируйте небольшие овальные котлетки – "ежики".
  4. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке при температуре 190 градусов около 30 – 40 минут.
  5. Подавайте с гарниром или салатом.

Приятного аппетита!

