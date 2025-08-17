17 августа, 08:44
Родные проглотят язык: рецепт мясных "ежиков" из 4 ингредиентов – блюдо на все случаи жизни
Основні тези
- Рецепт мясных "ежиков" требует 4 ингредиентов: кабачок, морковь, куриный фарш, соль и специи.
- Это легкое в исполнении блюдо станет спасением для занятых хозяек.
В современном ритме жизни вкусные блюда без лишних хлопот всегда будут в центре внимания. Аппетитные мясные "ежики" – один из главных героев этого списка.
Хрустящая корочка и нежное сочное мясо – это именно то сочетание, которое часто ожидают увидеть на столе. Мясные "ежики" станут для вас спасением во многих жизненных ситуациях, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
К теме Как проверить натуральность шоколада: простой прием с кофе, который сразу выявит подделку
Как приготовить аппетитные мясные ежики?
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– пол моркови;
– 300 граммов куриного фарша;
– соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- Натрите морковь и кабачок на крупной терке.
- Соедините овощи с куриным фаршем, приправьте солью и специями по своему вкусу.
- Сформируйте небольшие овальные котлетки – "ежики".
- Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке при температуре 190 градусов около 30 – 40 минут.
- Подавайте с гарниром или салатом.
Приятного аппетита!
Даже любимые голубцы можно приготовить очень быстро. Есть 2 лайфхака, которые ускорят процесс в несколько раз.