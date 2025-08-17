17 серпня, 08:44
Рідні проковтнуть язик: рецепт мʼясних "їжачків" з 4 інгредієнтів – страва на всі випадки життя
Основні тези
У сучасному ритмі життя смачні страви без зайвих клопотів завжди будуть у центрі уваги. Апетитні мʼясні "їжачки" – один з головних героїв цього переліку.
Хрустка скоринка та ніжне соковите мʼясо – це саме те поєднання, яке часто очікують побачити на столі. Мʼясні "їжачки" стануть для вас порятунком у багатьох життєвих ситуаціях, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як приготувати апетитні мʼясні їжачки?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– пів моркви;
– 300 грамів курячого фаршу;
– сіль та спеції до смаку.
Приготування:
- Натріть моркву та кабачок на грубій тертці.
- З’єднайте овочі з курячим фаршем, приправте сіллю та спеціями на власний смак.
- Сформуйте невеликі овальні котлетки – "їжачки".
- Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і запікайте в духовці при температурі 190 градусів близько 30 – 40 хвилин.
- Подавайте з гарніром або салатом.
Смачного!
