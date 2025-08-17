Хрустка скоринка та ніжне соковите мʼясо – це саме те поєднання, яке часто очікують побачити на столі. Мʼясні "їжачки" стануть для вас порятунком у багатьох життєвих ситуаціях, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як приготувати апетитні мʼясні їжачки?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– пів моркви;

– 300 грамів курячого фаршу;

– сіль та спеції до смаку.

Приготування:

Натріть моркву та кабачок на грубій тертці. З’єднайте овочі з курячим фаршем, приправте сіллю та спеціями на власний смак. Сформуйте невеликі овальні котлетки – "їжачки". Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і запікайте в духовці при температурі 190 градусів близько 30 – 40 хвилин. Подавайте з гарніром або салатом.

Смачного!

Навіть улюблені голубці можна приготувати дуже швидко. Є 2 лайфхаки, які прискорять процес у декілька разів.