Хрустка скоринка та ніжне соковите мʼясо – це саме те поєднання, яке часто очікують побачити на столі. Мʼясні "їжачки" стануть для вас порятунком у багатьох життєвих ситуаціях, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як приготувати апетитні мʼясні їжачки?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– пів моркви;
– 300 грамів курячого фаршу;
– сіль та спеції до смаку.
Приготування:
- Натріть моркву та кабачок на грубій тертці.
- З’єднайте овочі з курячим фаршем, приправте сіллю та спеціями на власний смак.
- Сформуйте невеликі овальні котлетки – "їжачки".
- Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і запікайте в духовці при температурі 190 градусів близько 30 – 40 хвилин.
- Подавайте з гарніром або салатом.
Смачного!
