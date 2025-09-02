Шпинат – замечательная основа для множества блюд. С ним можно приготовить абсолютно все, в зависимости от запроса и предпочтений.

Шпинат – это всегда о свежести и легких вкусовых оттенках лета. Он не имеет яркого вкуса как руккола, однако именно благодаря этому является очень универсальным. 24 Канал собрал несколько рецептов, которыми точно стоит насладиться. Читайте также Блюдо сезона: овощной паштет из цуккини и сыра – хозяйки в восторге от легкости Что приготовить из шпината? Витаминный салат из шпината Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 300 граммов шпината;

– 120 граммов сыра горгонзола;

– 100 граммов бекона;

– 30 граммов грецких орехов;

– 200 граммов груши;

– оливковое масло по вкусу. Приготовление: Шпинат хорошо промываем под проточной водой, по желанию замачиваем на 15 – 20 минут, чтобы избавиться от песка. Отрываем листья от стеблей и перекладываем в глубокую миску для салата. Бекон можно использовать сырым, предварительно слегка поджарив, или же взять готовый. Выкладываем его поверх шпината. Сыр нарезаем небольшими кубиками или кусочками и добавляем в салат. Грушу моем, убираем сердцевину с семенами, режем тонкими кусочками и выкладываем к остальным ингредиентам. Поливаем все оливковым маслом. Грецкие орехи подрумяниваем на сухой сковороде и посыпаем ими салат для завершения. Лосось со шпинатом Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 450 граммов филе лосося;

– 1 чайная ложка сладкой паприки;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 чайные ложки лимонного сока;

– 2 чайные ложки кленового сиропа или 1 чайная ложка меда;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– пол столовой ложки сливочного масла;

– 1 зубчик чеснока;

– 100 граммов шпината;

– 80 миллилитров жирных сливок;

– вяленые помидоры по вкусу. Приготовление: Лосось промываем и аккуратно срезаем кожу. Филе делим на три части, посыпаем солью и перцем. Для маринада соединяем все ингредиенты, смазываем им куски рыбы и оставляем мариноваться на 15 – 30 минут. После этого выкладываем в форму для запекания. Духовку нагреваем до 210 градусов и готовим рыбу 15 – 17 минут. Шпинат тщательно моем и обсушиваем. На сковородке растапливаем сливочное масло, добавляем чеснок и, когда он начнет шипеть, закладываем шпинат. Легко тушим, постоянно помешивая. Вливаем сливки, солим, перчим и доводим смесь до легкого закипания. Готовый лосось достаем из духовки, выкладываем сверху шпинат и украшаем мелко нарезанными вялеными томатами. Греческий пирог со шпинатом и сыром греческий пирог со шпинатом и сыром Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 400 граммов сыра фета;

– 400 граммов шпината;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 яйца;

– 25 граммов масла;

– слоёное тесто;

– 100 граммов зеленого лука;

– соль, перец по вкусу. Приготовление: На разогретой сковороде обжариваем измельченный чеснок в масле. Добавляем резаный зеленый лук и шпинат, накрываем крышкой и немного тушим. Приправляем солью и перцем. Слоеное тесто раскатываем по размеру формы, выкладываем в форму, края подворачиваем к бортикам и делаем легкие надрезы. На основу выкладываем начинку из шпината с луком, сверху посыпаем сыром. Накрываем сеткой из теста и смазываем поверхность желтком. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем примерно 30 минут. Приятного аппетита! Какой напиток приготовить к этим блюдам? Не надо ничего придумывать – лучшим напитком сезона сейчас есть компот.

Яблочный компот готовится за считанные минуты и радует своим вкусом лучше магазинных соков.