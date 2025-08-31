Несколько яблок, простые кулинарные манипуляции – и в вашем холодильнике уже целая кастрюля холодного свежего компота. 24 Канал предлагает насладиться замечательным и вкусным напитком по рецепту портала Cookpad.
Какие яблоки выбрать для компота?
Отличным выбором будут яблоки сорта "Белый налив". Они дешевые, ароматные и напиток из них получается просто невероятный.
Как приготовить компот из яблок?
- Время:
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 килограмм яблок;
– 4 литра воды;
– 400 граммов сахара;
– 5 ягод смородины – для цвета.
Приготовление:
- В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения. Добавляем сахар и хорошо размешиваем, варим до полного растворения.
- Яблоки тщательно моем, вырезаем сердцевину и нарезаем дольками. Кладем яблоки вместе с ягодами в кастрюлю, снова доводим до кипения и варим напиток 5 – 10 минут.
- Компот готов. Его можно подавать сразу или охлажденным.
Приятного аппетита!
