Кілька яблук, прості кулінарні маніпуляції – і у вашому холодильнику вже ціла каструля холодного свіжого компоту. 24 Канал пропонує насолодитися чудовим та смачним напоєм за рецептом порталу Cookpad.

Які яблука обрати для компоту?


Чудовим вибором будуть яблука сорту "Білий налив". Вони дешеві, ароматні і напій з них виходить просто неймовірний.

Як приготувати компот з яблук?

  • Час:
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 1 кілограм яблук;
– 4 літри води;
– 400 грамів цукру;
– 5 ягід смородини – для кольору.

Приготування:

  1. У каструлю наливаємо воду та ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Додаємо цукор і добре розмішуємо, варимо до повного розчинення.
  2. Яблука ретельно миємо, вирізаємо серцевину й нарізаємо часточками. Кладемо яблука разом із ягодами у каструлю, знову доводимо до кипіння і варимо напій 5 – 10 хвилин.
  3. Компот готовий. Його можна подавати одразу або охолодженим.

Смачного!

Чи реально перевірити натуральність соку?

  • Так, кожен може перевірити натуральність соку – для цього достатньо кількох порад.
  • Найкращий тест – з використанням соди, його легко можна провести вдома.