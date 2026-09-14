14 сентября, 18:30
Любимая "Нутелла" и десертное варенье: как из ведра слив приготовить 3 шедевра
Сливы – это не только прекрасное дополнение к пирогу, но и возможность полакомиться невероятными лакомствами. Эти рецепты наверняка станут вашим осенним открытием.
Из слив легко приготовить три совершенно разных вида заготовок – от шоколадной пасты до густого повидла. Обычное варенье – это далеко не все, что вы можете сделать с правильным рецептом.
"Нутелла" из слив
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма слив;
– 500 граммов сахара;
– 20 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов какао-порошка;
– 100 граммов шоколада.
Приготовление:
- Хорошо вымойте сливы и удалите косточки.
- Измельчите плоды блендером до состояния пюре.
- Перелейте пюре в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на медленный огонь.
- Варите около 40 минут.
- Снимите массу с огня, добавьте ванильный сахар, кусочки шоколада и просеянный какао-порошок.
- Перемешайте и снова доведите смесь до кипения.
- Горячую "Нутеллу" разлейте по стерилизованным банкам и закрутите крышками.
Сливовое варенье с миндалем
- Время: 1 час
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 килограмм слив;
– 1 килограмм сахара;
– 200 миллилитров воды;
– 250 грамм миндаля.
Приготовление:
- Вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки.
- Выложите половинки в эмалированную посуду и засыпьте сахаром.
- Оставьте сливы на несколько часов, чтобы они пустили сок.
- Добавьте воду, доведите массу до кипения и всыпьте измельченный миндаль.
- Варите на небольшом огне 10 минут, помешивая.
- Затем дайте варенью остыть как минимум на 3 часа.
- После этого проварите его еще 1 – 2 раза.
- Горячее варенье разложите по теплым стерилизованным банкам и герметично закройте крышками.
Густое сливовое повидло
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм слив;
– 700 граммов сахара;
– 2 грамма лимонной кислоты.
Приготовление:
- Вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки.
- Нарежьте половинки на дольки.
- Выложите сливы в кастрюлю, засыпьте сахаром и добавьте лимонную кислоту.
- Перемешайте и поставьте на средний огонь.
- Дождитесь закипания, после чего убавьте огонь до минимума.
- Варите 30 минут, время от времени перемешивая и снимая пену.
- Измельчите массу блендером до однородности.
- Снова доведите ее до кипения и варите на умеренном огне 1–1,5 часа, периодически помешивая.
- Горячее варенье разложите по простерилизованным банкам и герметично закройте.