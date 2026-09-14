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14 сентября, 18:30
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Любимая "Нутелла" и десертное варенье: как из ведра слив приготовить 3 шедевра

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сливы – это не только прекрасное дополнение к пирогу, но и возможность полакомиться невероятными лакомствами. Эти рецепты наверняка станут вашим осенним открытием.

Из слив легко приготовить три совершенно разных вида заготовок – от шоколадной пасты до густого повидла. Обычное варенье – это далеко не все, что вы можете сделать с правильным рецептом.

"Нутелла" из слив

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 килограмма слив;
– 500 граммов сахара;
– 20 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов какао-порошка;
– 100 граммов шоколада.

Приготовление:

  1. Хорошо вымойте сливы и удалите косточки.
  2. Измельчите плоды блендером до состояния пюре.
  3. Перелейте пюре в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на медленный огонь.
  4. Варите около 40 минут.
  5. Снимите массу с огня, добавьте ванильный сахар, кусочки шоколада и просеянный какао-порошок.
  6. Перемешайте и снова доведите смесь до кипения.
  7. Горячую "Нутеллу" разлейте по стерилизованным банкам и закрутите крышками.

Сливовое варенье с миндалем

  • Время: 1 час
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 1 килограмм слив;
– 1 килограмм сахара;
– 200 миллилитров воды;
– 250 грамм миндаля.

Приготовление:

  1. Вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки.
  2. Выложите половинки в эмалированную посуду и засыпьте сахаром.
  3. Оставьте сливы на несколько часов, чтобы они пустили сок.
  4. Добавьте воду, доведите массу до кипения и всыпьте измельченный миндаль.
  5. Варите на небольшом огне 10 минут, помешивая.
  6. Затем дайте варенью остыть как минимум на 3 часа.
  7. После этого проварите его еще 1 – 2 раза.
  8. Горячее варенье разложите по теплым стерилизованным банкам и герметично закройте крышками.

Густое сливовое повидло

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 килограмм слив;
– 700 граммов сахара;
– 2 грамма лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки.
  2. Нарежьте половинки на дольки.
  3. Выложите сливы в кастрюлю, засыпьте сахаром и добавьте лимонную кислоту.
  4. Перемешайте и поставьте на средний огонь.
  5. Дождитесь закипания, после чего убавьте огонь до минимума.
  6. Варите 30 минут, время от времени перемешивая и снимая пену.
  7. Измельчите массу блендером до однородности.
  8. Снова доведите ее до кипения и варите на умеренном огне 1–1,5 часа, периодически помешивая.
  9. Горячее варенье разложите по простерилизованным банкам и герметично закройте.