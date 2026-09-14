Любимая "Нутелла" и десертное варенье: как из ведра слив приготовить 3 шедевра

Сливы – это не только прекрасное дополнение к пирогу, но и возможность полакомиться невероятными лакомствами. Эти рецепты наверняка станут вашим осенним открытием.

Из слив легко приготовить три совершенно разных вида заготовок – от шоколадной пасты до густого повидла. Обычное варенье – это далеко не все, что вы можете сделать с правильным рецептом. "Нутелла" из слив Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 килограмма слив;

– 500 граммов сахара;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов какао-порошка;

– 100 граммов шоколада. Приготовление: Хорошо вымойте сливы и удалите косточки. Измельчите плоды блендером до состояния пюре. Перелейте пюре в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на медленный огонь. Варите около 40 минут. Снимите массу с огня, добавьте ванильный сахар, кусочки шоколада и просеянный какао-порошок. Перемешайте и снова доведите смесь до кипения. Горячую "Нутеллу" разлейте по стерилизованным банкам и закрутите крышками. Сливовое варенье с миндалем Время : 1 час

: 1 час Порций: 2 Ингредиенты:

– 1 килограмм слив;

– 1 килограмм сахара;

– 200 миллилитров воды;

– 250 грамм миндаля. Приготовление: Вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки. Выложите половинки в эмалированную посуду и засыпьте сахаром. Оставьте сливы на несколько часов, чтобы они пустили сок. Добавьте воду, доведите массу до кипения и всыпьте измельченный миндаль. Варите на небольшом огне 10 минут, помешивая. Затем дайте варенью остыть как минимум на 3 часа. После этого проварите его еще 1 – 2 раза. Горячее варенье разложите по теплым стерилизованным банкам и герметично закройте крышками. Густое сливовое повидло Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм слив;

– 700 граммов сахара;

– 2 грамма лимонной кислоты. Приготовление: Вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки. Нарежьте половинки на дольки. Выложите сливы в кастрюлю, засыпьте сахаром и добавьте лимонную кислоту. Перемешайте и поставьте на средний огонь. Дождитесь закипания, после чего убавьте огонь до минимума. Варите 30 минут, время от времени перемешивая и снимая пену. Измельчите массу блендером до однородности. Снова доведите ее до кипения и варите на умеренном огне 1–1,5 часа, периодически помешивая. Горячее варенье разложите по простерилизованным банкам и герметично закройте.