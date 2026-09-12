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12 сентября, 16:45
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Деруны, пирог и тыква по-гречески: 3 простых блюда из осеннего овоща

Лилия Имбировская-Сиваковская

Тыква – это не только каша или крем-суп. Из нее можно приготовить и оладьи, и пирог, и запеченный гарнир, который не затеряется рядом с мясом или рыбой.

Тыкву легко недооценить: ее часто сводят лишь к каше или крем-супу, хотя этот овощ отлично подходит и для жареных, и для запеченных блюд. В этой подборке можно найти рецепты, которые позволят всегда быть оригинальным и по-настоящему насладиться

Тыква по-гречески

Это самый простой способ показать, как тыква меняется после короткого обжаривания и запекания: она становится мягкой, а томатная паста и базилик придают ей более выразительный вкус.

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 400 граммов тыквы;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 чайная ложка томатной пасты;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– 2 столовые ложки воды;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистить тыкву и нарезать кубиками.
  2. Выложить его на разогретую сковороду, смазанную оливковым маслом, и обжарить со всех сторон 5–7 минут.
  3. Посолить, поперчить и добавить сушеный базилик.
  4. Выдавить в сковороду томатную пасту, добавить измельченный чеснок и перемешать.
  5. Переложить тыкву в форму для запекания, залить водой, накрыть фольгой и готовить в духовке около 30 минут при температуре 180 градусов.

Такую тыкву можно подать к мясу или рыбе в качестве гарнира.

Деруны из тыквы

Когда тыкву натирают, она быстро отпускает сок, поэтому массу следует сразу смешать с яйцом и мукой, чтобы оладьи не разваливались на сковороде.

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 200 граммов тыквы;
– 1 яйцо;
– половина луковицы;
– 1 столовая ложка муки;
– 30 миллилитров растительного масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистить тыкву, разрезать на несколько частей и натереть на терке.
  2. Выложить в глубокую миску.
  3. Добавить яйцо, нарезанный лук, муку, соль и перец.
  4. Перемешать массу.
  5. Смазать сковороду маслом и поставить на огонь.
  6. Выкладывать тесто ложкой порционно и обжаривать оладьи с каждой стороны по 5–10 минут до золотистой корочки.

Тыквенный пирог

В этом рецепте тыква служит основой для нежного теста: яйца взбивают до белой пены, а затем добавляют остальные ингредиенты, чтобы выпечка получилась более воздушной.

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 400 граммов тыквы;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 150 граммов сахара;
– щепотка соли;
– половина чайной ложки ванильного сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

  1. В глубокой миске разбить яйца и взбить миксером, постепенно всыпая сахар, соль и ванильный сахар, пока не появится белая пена.
  2. Добавить сметану и тыкву, натертую на мелкой терке.
  3. Перемешать лопаткой.
  4. Всыпать муку и разрыхлитель, влить масло и снова перемешать.
  5. Смазать форму для выпечки маслом, вылить тесто и выпекать 40–50 минут при 180 градусах.
  6. После остывания вынуть пирог из формы и подать к столу.