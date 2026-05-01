Не нужно платить более 100 гривен: вкусные шпроты в масле можно приготовить дома
- Шпроты – это консервы из копченой мелкой рыбы в масле, чаще всего балтийского шпрота.
- Для приготовления домашних шпротов используют мелкую рыбу, крепкий чай, масло, специи и уксус.
Мастерство хозяйки определяется умением создать шедевр из самых простых ингредиентов. И некоторые рецепты просто граничат с гениальностью!
Закуски со шпротами всегда добавляют атмосфере праздничности. Они просты в приготовлении, не требуют затрат, а результат всегда получается на высшем уровне.
Из чего готовят шпроты?
Шпрот – это небольшая морская рыба из семейства сельдевых, которая обитает преимущественно в Балтийском, Северном и Норвежском морях. Чаще всего под этим названием подразумевают балтийского шпрота – мелкую серебристую рыбу длиной примерно 10 – 15 сантиметров, которая держится большими косяками. Именно ее чаще всего используют для приготовления знаменитых консервированных шпрот, рассказывает Zielona interia.
Несмотря на популярность в магазинах, шпрот – это не отдельный способ приготовления, а конкретная рыба. В то же время в быту словом "шпроты" часто называют и сами консервы из копченой мелкой рыбы в масле. Для них могут использовать не только настоящего шпрота, но и другие мелкие сельдевые виды, например кильку или салаку.
Эта рыба имеет характерное вытянутое тело, серебристые бока и более темную спину. Она питается планктоном и является важной частью морской экосистемы, поскольку сама становится пищей для более крупных рыб, морских птиц и млекопитающих. Из-за больших косяков шпротов активно вылавливают в промышленных масштабах, особенно в Балтийском море.
Как сделать шпроты дома?
Вам точно стоит попробовать эту закуску. Рецептом с ютуба "Вкусно и красиво дома" точно попросят поделиться.
Ингредиенты:
– 1 килограмм 300 граммов мелкой рыбы;
– 300 миллилитров крепкого черного чая;
– 100 миллилитров рафинированного масла;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 лавровый лист;
– 2 бутона гвоздики;
– 7 – 8 горошин душистого перца;
– 0,5 чайной ложки острого перца;
– 1 столовая ложка уксуса 9%.
Приготовление:
- Для домашних шпротов лучше всего подходят салака, килька или хамса. Рыбу хорошо помойте, отрежьте головы и удалите внутренности. Удобно делать это острым ножом или кухонными ножницами.
- После очистки еще раз тщательно промойте рыбу в холодной воде и обязательно уберите черную пленку внутри, чтобы не было горечи. Дайте стечь лишней жидкости.
- Чтобы рыба во время приготовления меньше распадалась, сбрызните ее обычным 9% уксусом и оставьте примерно на 10 минут.
- Затем еще раз промойте в холодной воде. Подготовленную рыбу плотно выложите в форму для запекания или кастрюлю с толстым дном.
- Лучше всего раскладывать ее “валетиком”, максимально близко друг к другу.
- Отдельно заварите очень крепкий черный чай без добавок. Чай должен настояться примерно 10 минут и стать насыщенным. Отмерьте 300 миллилитров напитка и добавьте к нему лавровый лист, гвоздику, душистый перец, острый перец, соль, сахар и рафинированное масло. Все хорошо перемешайте и залейте этой смесью рыбу.
- Если готовите шпроты на плите, накройте кастрюлю крышкой и тушите рыбу на минимальном огне примерно 2 – 2,5 часа. Если используете духовку, форму сверху накройте фольгой или крышкой.
- Поставьте рыбу в холодную духовку, сначала включите температуру 180 градусов на 30 минут. Затем уменьшите температуру до 150 градусов и готовьте еще 1 час под фольгой. После этого снимите фольгу и оставьте рыбу в духовке еще на 1 час при той же температуре, чтобы часть жидкости испарилась.
- Готовые шпроты оставьте до полного остывания прямо в форме.
- Только после этого осторожно переложите рыбу в контейнеры или банки вместе с жидкостью, в которой она готовилась. Так шпроты будут оставаться сочными и хорошо храниться в холодильнике.
Как приготовить салат со шпротами?
А когда основной ингредиент уже есть – можно готовить что-то вкусненькое. Например, салат от портала Cookpad.
Ингредиенты:
– 3 – 4 картофелины;
– 3 куриных яйца;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 1 банка шпрот;
– 120 граммов твердого сыра;
– зеленый лук по вкусу;
– майонез по вкусу;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель и яйца отварите до готовности, полностью охладите и очистите. Шпроты переложите в тарелку и слегка разомните вилкой.
- Консервированную кукурузу высыпьте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Для формирования салата удобно использовать кулинарное кольцо или разъемную форму. Картофель натрите на терке и выложите первым слоем.
- Слегка посолите, поперчите и смажьте майонезом. Далее выложите слой шпрот. Зеленый лук мелко нарежьте, посыпьте поверх рыбы и добавьте немного майонеза.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке, выложите следующим слоем и также смажьте майонезом.
- Яйца натрите на терке, равномерно распределите поверх сыра и еще раз добавьте немного майонеза. Последним слоем выложите консервированную кукурузу и слегка покройте ее майонезом.
- Готовый салат поставьте в холодильник примерно на 2 часа, чтобы он хорошо пропитался и держал форму.
- Перед подачей осторожно снимите кольцо и по желанию украсьте зеленью или луком.