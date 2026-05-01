Не нужно платить более 100 гривен: вкусные шпроты в масле можно приготовить дома

Мастерство хозяйки определяется умением создать шедевр из самых простых ингредиентов. И некоторые рецепты просто граничат с гениальностью!

Закуски со шпротами всегда добавляют атмосфере праздничности. Они просты в приготовлении, не требуют затрат, а результат всегда получается на высшем уровне.

Из чего готовят шпроты?

Шпрот – это небольшая морская рыба из семейства сельдевых, которая обитает преимущественно в Балтийском, Северном и Норвежском морях. Чаще всего под этим названием подразумевают балтийского шпрота – мелкую серебристую рыбу длиной примерно 10 – 15 сантиметров, которая держится большими косяками. Именно ее чаще всего используют для приготовления знаменитых консервированных шпрот, рассказывает Zielona interia.

Несмотря на популярность в магазинах, шпрот – это не отдельный способ приготовления, а конкретная рыба. В то же время в быту словом "шпроты" часто называют и сами консервы из копченой мелкой рыбы в масле. Для них могут использовать не только настоящего шпрота, но и другие мелкие сельдевые виды, например кильку или салаку.

Эта рыба имеет характерное вытянутое тело, серебристые бока и более темную спину. Она питается планктоном и является важной частью морской экосистемы, поскольку сама становится пищей для более крупных рыб, морских птиц и млекопитающих. Из-за больших косяков шпротов активно вылавливают в промышленных масштабах, особенно в Балтийском море.

Как сделать шпроты дома?

Вам точно стоит попробовать эту закуску. Рецептом с ютуба "Вкусно и красиво дома" точно попросят поделиться.

Ингредиенты:

– 1 килограмм 300 граммов мелкой рыбы;

– 300 миллилитров крепкого черного чая;

– 100 миллилитров рафинированного масла;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 лавровый лист;

– 2 бутона гвоздики;

– 7 – 8 горошин душистого перца;

– 0,5 чайной ложки острого перца;

– 1 столовая ложка уксуса 9%.

Приготовление:

Для домашних шпротов лучше всего подходят салака, килька или хамса. Рыбу хорошо помойте, отрежьте головы и удалите внутренности. Удобно делать это острым ножом или кухонными ножницами. После очистки еще раз тщательно промойте рыбу в холодной воде и обязательно уберите черную пленку внутри, чтобы не было горечи. Дайте стечь лишней жидкости. Чтобы рыба во время приготовления меньше распадалась, сбрызните ее обычным 9% уксусом и оставьте примерно на 10 минут. Затем еще раз промойте в холодной воде. Подготовленную рыбу плотно выложите в форму для запекания или кастрюлю с толстым дном. Лучше всего раскладывать ее “валетиком”, максимально близко друг к другу. Отдельно заварите очень крепкий черный чай без добавок. Чай должен настояться примерно 10 минут и стать насыщенным. Отмерьте 300 миллилитров напитка и добавьте к нему лавровый лист, гвоздику, душистый перец, острый перец, соль, сахар и рафинированное масло. Все хорошо перемешайте и залейте этой смесью рыбу. Если готовите шпроты на плите, накройте кастрюлю крышкой и тушите рыбу на минимальном огне примерно 2 – 2,5 часа. Если используете духовку, форму сверху накройте фольгой или крышкой. Поставьте рыбу в холодную духовку, сначала включите температуру 180 градусов на 30 минут. Затем уменьшите температуру до 150 градусов и готовьте еще 1 час под фольгой. После этого снимите фольгу и оставьте рыбу в духовке еще на 1 час при той же температуре, чтобы часть жидкости испарилась. Готовые шпроты оставьте до полного остывания прямо в форме. Только после этого осторожно переложите рыбу в контейнеры или банки вместе с жидкостью, в которой она готовилась. Так шпроты будут оставаться сочными и хорошо храниться в холодильнике.

Как приготовить салат со шпротами?

А когда основной ингредиент уже есть – можно готовить что-то вкусненькое. Например, салат от портала Cookpad.

Ингредиенты:

– 3 – 4 картофелины;

– 3 куриных яйца;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 1 банка шпрот;

– 120 граммов твердого сыра;

– зеленый лук по вкусу;

– майонез по вкусу;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление: