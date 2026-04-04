Пикник превратится в праздник: что приготовить на природу за несколько минут
Когда за окном светит солнце, не стоит сидеть в 4 стенах – айда соединиться с природой! И не забудьте прихватить вкусный перекус, на приготовление которого уйдет буквально несколько минут.
Полакомиться на природе чем-то вкусненьким – это отличная идея для того, чтобы наполнить свой внутренний ресурс и набраться сил для насыщенной рабочей недели. Не надо долго стоять у плиты, яркий перекус можно наколдовать за несколько минут.
Как приготовить салат из зеленого лука и моркови?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 средние морковки;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– сок лимона;
– 1 столовая ложка бальзамического соуса;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– соль и перец по вкусу;
– кунжут.
Быстрое решение для похода на природу: видео
Приготовление:
- Морковь нарежьте тонкими слайсами с помощью овощечистки. Зеленый лук мелко нарежьте и добавьте к моркови.
- Отдельно соедините все составляющие для заправки: соевый соус, сок лимона, бальзамический соус, горчицу в зернах, соль и перец.
- Готовой заправкой полейте салат, добавьте кунжут, все хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы вкусы успели соединиться.
Как приготовить сытную закуску из лаваша?
- Время: 15 минут
- Порций: 4 – 6
Ингредиенты:
– 8 – 10 круглых лавашей;
– 2 яйца;
– кунжут;
– 1 вареное куриное филе;
– 2 вареных яйца;
– 150 граммов копченого сулугуни;
– 100 граммов шампиньонов;
– 1 огурец;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 пучок укропа;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– майонез.
Хватаем вкусный перекус на природу: видео
Приготовление:
- Круглые лаваши разрежьте пополам, а тогда из каждой половинки сформируйте конусы.
- Края слегка смажьте взбитым яйцом, чтобы они хорошо склеились.
- Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, лучше силиконизированным, оставляя между ними немного места.
- Сверху также смажьте их яйцом, по желанию посыпьте кунжутом и выпекайте при температуре 180 градусов 10 – 12 минут.
- Пока конусы остывают, приготовьте начинку. Копченый сулугуни нарежьте кубиком.
- Так же нарежьте вареное куриное филе, вареные яйца, шампиньоны и огурец. Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и майонез, после чего все хорошо перемешайте.
- Готовые конусы плотно наполните начинкой доверху, а края окуните в измельченный укроп.
Как приготовить весенний салат-коб?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов белокочанной капусты;
– 6 редисок; – 150 граммов ветчины;
– 3 – 4 стебля зеленого лука;
– 100 граммов сухариков;
– 1 огурец;
– 3 яйца;
– 30 граммов пармезана;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 столовая ложка оливкового масла.
Этот перекус все расхваливают: видео
Приготовление:
- Капусту тонко нашинкуйте.
- Редис, ветчину, огурец и вареные яйца нарежьте удобными кусочками, а зеленый лук мелко порубите.
- Все подготовленные продукты выложите рядами на большую тарелку.
- Для заправки смешайте сметану, майонез и оливковое масло до однородности.
- Готовый салат полейте соусом, сверху посыпьте сухариками и натертым пармезаном.
