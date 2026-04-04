Пикник превратится в праздник: что приготовить на природу за несколько минут

Когда за окном светит солнце, не стоит сидеть в 4 стенах – айда соединиться с природой! И не забудьте прихватить вкусный перекус, на приготовление которого уйдет буквально несколько минут.

Полакомиться на природе чем-то вкусненьким – это отличная идея для того, чтобы наполнить свой внутренний ресурс и набраться сил для насыщенной рабочей недели. Не надо долго стоять у плиты, яркий перекус можно наколдовать за несколько минут.

Как приготовить салат из зеленого лука и моркови?

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 средние морковки;

– 1 пучок зеленого лука;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– сок лимона;

– 1 столовая ложка бальзамического соуса;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– соль и перец по вкусу;

– кунжут.

Приготовление:

Морковь нарежьте тонкими слайсами с помощью овощечистки. Зеленый лук мелко нарежьте и добавьте к моркови. Отдельно соедините все составляющие для заправки: соевый соус, сок лимона, бальзамический соус, горчицу в зернах, соль и перец. Готовой заправкой полейте салат, добавьте кунжут, все хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы вкусы успели соединиться.

Как приготовить сытную закуску из лаваша?

: 15 минут Порций: 4 – 6

Ингредиенты:

– 8 – 10 круглых лавашей;

– 2 яйца;

– кунжут;

– 1 вареное куриное филе;

– 2 вареных яйца;

– 150 граммов копченого сулугуни;

– 100 граммов шампиньонов;

– 1 огурец;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 пучок укропа;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу;

– майонез.

Приготовление:

Круглые лаваши разрежьте пополам, а тогда из каждой половинки сформируйте конусы. Края слегка смажьте взбитым яйцом, чтобы они хорошо склеились. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, лучше силиконизированным, оставляя между ними немного места. Сверху также смажьте их яйцом, по желанию посыпьте кунжутом и выпекайте при температуре 180 градусов 10 – 12 минут. Пока конусы остывают, приготовьте начинку. Копченый сулугуни нарежьте кубиком. Так же нарежьте вареное куриное филе, вареные яйца, шампиньоны и огурец. Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и майонез, после чего все хорошо перемешайте. Готовые конусы плотно наполните начинкой доверху, а края окуните в измельченный укроп.

Как приготовить весенний салат-коб?

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов белокочанной капусты;

– 6 редисок; – 150 граммов ветчины;

– 3 – 4 стебля зеленого лука;

– 100 граммов сухариков;

– 1 огурец;

– 3 яйца;

– 30 граммов пармезана;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление:

Капусту тонко нашинкуйте. Редис, ветчину, огурец и вареные яйца нарежьте удобными кусочками, а зеленый лук мелко порубите. Все подготовленные продукты выложите рядами на большую тарелку. Для заправки смешайте сметану, майонез и оливковое масло до однородности. Готовый салат полейте соусом, сверху посыпьте сухариками и натертым пармезаном.

