Поласувати на природі чимось смачненьким – це чудова ідея для того, щоб наповнити свій внутрішній ресурс та набратися сил для насиченого робочого тижня. Не треба довго стояти біля плити, яскравий перекус можна начаклувати за кілька хвилин.

Як приготувати салат з зеленої цибулі та моркви?

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 середні морквини;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– сік лимона;

– 1 столова ложка бальзамічного соусу;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– сіль та перець до смаку;

– кунжут.

Швидке рішення для походу на природу: відео

Приготування:

Моркву наріжте тонкими слайсами за допомогою овочечистки. Зелену цибулю дрібно наріжте й додайте до моркви. Окремо з’єднайте всі складники для заправки: соєвий соус, сік лимона, бальзамічний соус, гірчицю в зернах, сіль і перець. Готовою заправкою полийте салат, додайте кунжут, усе добре перемішайте й залиште на кілька хвилин, щоб смаки встигли поєднатися.

Як приготувати ситну закуску з лаваша?

: 15 хвилин Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:

– 8 – 10 круглих лавашів;

– 2 яйця;

– кунжут;

– 1 варене куряче філе;

– 2 варені яйця;

– 150 грамів копченого сулугуні;

– 100 грамів печериць;

– 1 огірок;

– 2 зубчики часнику;

– 1 пучок кропу;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– майонез.

Хапаємо смачний перекус на природу: відео

Приготування:

Круглі лаваші розріжте навпіл, а тоді з кожної половинки сформуйте конуси. Краї злегка змастіть збитим яйцем, щоб вони добре склеїлися. Викладіть заготовки на деко, застелене пергаментом, краще силіконізованим, залишаючи між ними трохи місця. Зверху також змастіть їх яйцем, за бажанням посипте кунжутом і випікайте за температури 180 градусів 10 – 12 хвилин. Поки конуси охолоджуються, приготуйте начинку. Копчений сулугуні наріжте кубиком. Так само наріжте варене куряче філе, варені яйця, печериці та огірок. Додайте подрібнений часник, сіль, перець і майонез, після чого все добре перемішайте. Готові конуси щільно наповніть начинкою доверху, а краї занурте в подрібнений кріп.

Як приготувати весняний салат-коб?

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів білокачанної капусти;

– 6 редисок; – 150 грамів шинки;

– 3 – 4 стебла зеленої цибулі;

– 100 грамів сухариків;

– 1 огірок;

– 3 яйця;

– 30 грамів пармезану;

– 2 столові ложки сметани;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 столова ложка оливкової олії.

Цей перекус усі розхвалюють: відео

Приготування:

Капусту тонко нашаткуйте. Редиску, шинку, огірок і варені яйця наріжте зручними шматочками, а зелену цибулю дрібно посічіть. Усі підготовлені продукти викладіть рядочками на велику тарілку. Для заправки змішайте сметану, майонез і оливкову олію до однорідності. Готовий салат полийте соусом, зверху посипте сухариками та натертим пармезаном.

