5 минут и крем из 2 цветов: нежный тортик "Белла" станет вашим секретом на все посиделки
Когда хочется порадовать себя и близких нежным домашним тортом, но нет ни малейшего желания включать духовку, взбивать густые масляные кремы или покупать сгущенное молоко, знаменитый десерт "Белла" становится идеальным решением.
Вся магия заключается в простоте: на основе доступного молока, желтков и кукурузного крахмала – за считанные минуты получается шелковистый крем, который разделяется на нежную ванильную и насыщенную шоколадную части. В сочетании с обычным песочным печеньем и глянцевой сливочно-шоколадной глазурью получается полноценный изысканный торт, который мягко пропитывается, держит форму и буквально тает во рту, рассказывает "Господинька".
Как приготовить десерт "Белла"?
- Время: 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 100 граммов чайного печенья;
заварной крем:
– 2 яичных желтка;
– 400 миллилитров молока;
– 80 граммов сахара;
– 20 граммов кукурузного крахмала;
– 20 граммов мягкого сливочного масла;
– 15 граммов какао-порошка;
для зеркальной глазури:
– 80 граммов темного или молочного шоколада;
– 50 миллилитров сливок.
Приготовление:
- В небольшом сотейнике или кастрюле с толстым дном смешайте яичные желтки с сахаром и кукурузным крахмалом.
- Тщательно разотрите смесь венчиком до однородного состояния без комочков.
- Тонкой струйкой влейте холодное молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы масса стала полностью гладкой.
- Поставьте кастрюлю на умеренный огонь и варите крем, непрерывно активно помешивая лопаткой или венчиком вдоль дна и стенок, чтобы смесь не прилипала.
- Только что появятся первые характерные пузырьки активного кипения, проварите крем ровно 1 минуту до ощутимого загустения и сразу снимите с огня.
- В еще горячую заварную массу положите мягкое сливочное масло и быстро перемешайте венчиком до полного растворения и глянцевой однородности. Подготовьте квадратную форму размером примерно 16 на 16 сантиметров.
- На дно выложите первый плотный слой сухого песочного печенья.
- Визуально разделите горячий крем пополам.
- Первую половину светлого крема сразу вылейте на слой печенья и аккуратно разровняйте лопаткой по всей площади.
- Сверху на теплый крем выложите второй слой печенья, слегка прижимая его пальцами.
- В оставшуюся в кастрюле вторую часть крема всыпьте просеянный какао-порошок и тщательно перемешайте венчиком до получения однородного насыщенного шоколадного цвета.
- Выложите темный шоколадный крем поверх второго слоя печенья, тщательно разровняйте силиконовой лопаткой и поставьте форму в холодильник примерно на 30 минут для застывания и стабилизации слоев.
- Для приготовления глазури в небольшой миске растопите разломанный на кусочки шоколад вместе с теплыми сливками на паровой бане или короткими импульсами в микроволновке. Перемешайте ложкой до получения блестящей однородной эмульсии.
- Достаньте охлажденный торт из холодильника, залейте его поверхность теплой глазурью, наклоняя форму для равномерного распределения, и верните десерт в холод еще на 30 минут, чтобы шоколадный слой застыл, а печенье окончательно впитало крем и стало мягким, как настоящий бисквит.
- Нарежьте десерт теплым сухим ножом на аккуратные порционные пирожные.