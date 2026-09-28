5 минут и крем из 2 цветов: нежный тортик "Белла" станет вашим секретом на все посиделки

Когда хочется порадовать себя и близких нежным домашним тортом, но нет ни малейшего желания включать духовку, взбивать густые масляные кремы или покупать сгущенное молоко, знаменитый десерт "Белла" становится идеальным решением.

Вся магия заключается в простоте: на основе доступного молока, желтков и кукурузного крахмала – за считанные минуты получается шелковистый крем, который разделяется на нежную ванильную и насыщенную шоколадную части. В сочетании с обычным песочным печеньем и глянцевой сливочно-шоколадной глазурью получается полноценный изысканный торт, который мягко пропитывается, держит форму и буквально тает во рту, рассказывает "Господинька". Как приготовить десерт "Белла"? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 100 граммов чайного печенья;

заварной крем:

– 2 яичных желтка;

– 400 миллилитров молока;

– 80 граммов сахара;

– 20 граммов кукурузного крахмала;

– 20 граммов мягкого сливочного масла;

– 15 граммов какао-порошка;

для зеркальной глазури:

– 80 граммов темного или молочного шоколада;

– 50 миллилитров сливок. Приготовление: В небольшом сотейнике или кастрюле с толстым дном смешайте яичные желтки с сахаром и кукурузным крахмалом. Тщательно разотрите смесь венчиком до однородного состояния без комочков. Тонкой струйкой влейте холодное молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы масса стала полностью гладкой. Поставьте кастрюлю на умеренный огонь и варите крем, непрерывно активно помешивая лопаткой или венчиком вдоль дна и стенок, чтобы смесь не прилипала. Только что появятся первые характерные пузырьки активного кипения, проварите крем ровно 1 минуту до ощутимого загустения и сразу снимите с огня. В еще горячую заварную массу положите мягкое сливочное масло и быстро перемешайте венчиком до полного растворения и глянцевой однородности. Подготовьте квадратную форму размером примерно 16 на 16 сантиметров. На дно выложите первый плотный слой сухого песочного печенья. Визуально разделите горячий крем пополам. Первую половину светлого крема сразу вылейте на слой печенья и аккуратно разровняйте лопаткой по всей площади. Сверху на теплый крем выложите второй слой печенья, слегка прижимая его пальцами. В оставшуюся в кастрюле вторую часть крема всыпьте просеянный какао-порошок и тщательно перемешайте венчиком до получения однородного насыщенного шоколадного цвета. Выложите темный шоколадный крем поверх второго слоя печенья, тщательно разровняйте силиконовой лопаткой и поставьте форму в холодильник примерно на 30 минут для застывания и стабилизации слоев. Для приготовления глазури в небольшой миске растопите разломанный на кусочки шоколад вместе с теплыми сливками на паровой бане или короткими импульсами в микроволновке. Перемешайте ложкой до получения блестящей однородной эмульсии. Достаньте охлажденный торт из холодильника, залейте его поверхность теплой глазурью, наклоняя форму для равномерного распределения, и верните десерт в холод еще на 30 минут, чтобы шоколадный слой застыл, а печенье окончательно впитало крем и стало мягким, как настоящий бисквит. Нарежьте десерт теплым сухим ножом на аккуратные порционные пирожные.