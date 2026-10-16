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16 октября, 22:45
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Без духовки и без единой ложки сахара: нежный тыквенно-яблочный десерт, который покоряет с первой ложки

Лилия Имбировская-Сиваковская

Тыкву нередко ассоциируют исключительно с густыми молочными кашами или слишком специфическим печеным вкусом. Однако стоит сочетать его с кисленькими сочными яблоками и мясистыми финиками, как десерт превращается в изысканный шелковистый мусс с глубоким карамельным оттенком.

Здесь нет необходимости включать духовку или добавлять хотя бы ложку рафинированного сахара. Всю сладость придают сухофрукты, а несколько ломтиков свежего лимона, корица и имбирь полностью нивелируют травянистый привкус овоща. Благодаря желатину масса приобретает стабильную, бархатистую консистенцию суфле, которая прекрасно освежает и подходит к утреннему кофе.

Как приготовить десерт из тыквы и яблока?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
основа: 
– 400 граммов очищенной тыквы;
– 600 граммов яблок без сердцевины;
– 200 граммов мягких фиников без косточек;
– 2 – 3 ломтика лимона;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– щепотка молотого имбиря;
– 150 миллилитров воды;
желирование и подача: 
– 20 граммов быстрорастворимого желатина;
– 60 миллилитров холодной воды;
– кокосовая стружка или измельченные орехи для украшения.

Приготовление:

  1. Желатин залейте холодной водой, тщательно перемешайте венчиком и оставьте набухать при комнатной температуре.
  2. Очищенную от кожуры и семян тыкву нарежьте средними кубиками, переложите в кастрюлю с толстым дном, влейте сто пятьдесят миллилитров воды, накройте крышкой и тушите на умеренном огне около десяти минут до первого размягчения.
  3. Яблоки нарежьте произвольными кусочками, оставляя тонкую кожуру ради натурального пектина, финики промойте и проверьте на отсутствие косточек.
  4. Добавьте подготовленные плоды к горячей тыкве вместе с ломтиками лимона, корицей и молотым имбирем.
  5. Перемешайте массу, плотно накройте крышкой и варите на медленном огне до полной мягкости фруктов, время от времени помешивая, чтобы ничего не прилипало ко дну.
  6. Снимите кастрюлю с плиты и обязательно выньте ломтики лимона, чтобы цедра не придала горечи.
  7. В горячую фруктовую массу выложите набухший желатин – под воздействием высокой температуры гранулы мгновенно растворятся без дополнительного нагрева.
  8. Взбейте смесь погружным блендером на высоких оборотах до состояния абсолютно однородного, глянцевого пюре без малейших комочков.
  9. Разлейте теплый крем по порционным стаканам или креманкам, дайте остыть до комнатной температуры и отправьте в холодильник на 2 – 3 часа до полной стабилизации.
  10. Перед подачей посыпьте поверхность кокосовой стружкой.