Без духовки и без единой ложки сахара: нежный тыквенно-яблочный десерт, который покоряет с первой ложки

Тыкву нередко ассоциируют исключительно с густыми молочными кашами или слишком специфическим печеным вкусом. Однако стоит сочетать его с кисленькими сочными яблоками и мясистыми финиками, как десерт превращается в изысканный шелковистый мусс с глубоким карамельным оттенком.

Здесь нет необходимости включать духовку или добавлять хотя бы ложку рафинированного сахара. Всю сладость придают сухофрукты, а несколько ломтиков свежего лимона, корица и имбирь полностью нивелируют травянистый привкус овоща. Благодаря желатину масса приобретает стабильную, бархатистую консистенцию суфле, которая прекрасно освежает и подходит к утреннему кофе.

Как приготовить десерт из тыквы и яблока?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

основа:

– 400 граммов очищенной тыквы;

– 600 граммов яблок без сердцевины;

– 200 граммов мягких фиников без косточек;

– 2 – 3 ломтика лимона;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– щепотка молотого имбиря;

– 150 миллилитров воды;

желирование и подача:

– 20 граммов быстрорастворимого желатина;

– 60 миллилитров холодной воды;

– кокосовая стружка или измельченные орехи для украшения.

Приготовление: