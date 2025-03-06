Так вот как это работает: зачем ставить тесто в холодильник

Часто в рецептах выпечки можно увидеть совет поставить тесто в холодильник. Оказывается, тесто там не только "отдыхает".

Хорошее тесто требует не только усилий, но и глубоких знаний. Почему его стоит ставить в холодильник – рассказывает 24 Канал.

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Почему тесто ставят в холодильник

Прежде всего следует понимать, что в холодильник ставят не все виды теста. Но некоторые из них без этого шага вряд ли выйдут лучшего качества.

Например, слоеное тесто, которое готовят из потертого замороженного масла или маргарина, обязательно надо ставить в холодильник и вынимать порционными кусочками. Так с ним будет легче работать, а выпечка будет совершенной.

Идеальная основа для сладостей / Фото Freepik

Что касается песочного теста, то его после холодильника будет легче раскатывать, также оно будет менее рассыпчатым. Дрожжевое тесто можно поставить в холодильник, но при одном условии: оно уже хорошо поднялось. Это делают для того, чтобы оно не перекисло в тепле.

Сколько можно держать тесто в холодильнике

Если тесто хорошо вымешать, собрать в один клубок и смазать маслом, то оно может стоять в холодильнике от 9 до 36 часов. Также его следует обернуть пергаментом или пищевой пленкой.

В морозилке при надлежащих условиях подготовки тесто может храниться значительно дольше, от 1 до 6 месяцев.