4 мая, 22:02
Обычная чайная заварка меняет мясо: как пожарить его нежным и сочным

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Чайная заварка придает мясу легкую терпкость и помогает ему стать мягче в маринаде.
  • Для маринада можно измельчить чайные листья и смешать их со специями, такими как кориандр, розмарин, гвоздика.

Чайная заварка редко приходит на ум, когда идет подготовка к барбекю –и зря! Крепкий черный чай дает мясу легкую терпкость, которая ощущается после жарки и делает вкус более глубоким.

Особенно удачно он сочетается со специями, которые и кладут к мясу, – кориандром, перцем, розмарином, гвоздикой. В таком маринаде чай не перебивает вкус мяса, а помогает ему стать мягче после нескольких часов в холодильнике, отмечает 24 Канал.

В чем секрет чайной заправки для мяса?

Чай редко воспринимают как ингредиент для соленых блюд, хотя на практике этот ингредиент дает глубокий привкус. Он добавляет легкую терпкость, которая хорошо сочетается с мясом. Именно поэтому его все чаще используют в маринадах и сухих заправках для гриля.

Чтобы использовать рассыпной чай для мясной заправки или маринада, просто измельчите листья до мелкой текстуры с помощью ступки с пестиком или кухонного комбайна. Его можно смешать с разнообразными специями,
отмечает шеф-повар Карл Холл.

Важный момент – степень измельчения. Чем мельче текстура, тем равномернее чай распределяется по поверхности и лучше пропитывается при нагревании.

Как приготовить ошеек во влажном чайном маринаде?

Заварка из чая прекрасно подходит к мясу, утверждает Александр Кубицкий.

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 1 килограмм свиного ошейка; 
– 1 столовая ложка розмарина; 
– 1 столовая ложка базилика; 
– 1 столовая ложка кориандра; 
– 1 столовая ложка черного душистого перца; 
– 2 столовые ложки соли; 
– 1 столовая ложка гвоздики; 
– 2 столовые ложки черного чая; 
– 300 миллилитров кипятка; 
Для подачи: 
– 1 – 2 синие луковицы; 
– 1 пучок петрушки; 
– соль по вкусу; 
– сумах по вкусу; 
– сок лимона по вкусу; 
– хлеб.

Приготовление:

  1. Свиной ошеек нарежьте удобными кусками для жарки. В отдельную миску всыпьте черный чай, залейте его кипятком и оставьте настояться на несколько минут, чтобы напиток стал крепким и ароматным.
  2. После этого процедите чай и дайте ему немного остыть, чтобы он был теплым, но не горячим. К мясу добавьте розмарин, базилик, кориандр, черный душистый перец, соль и гвоздику.
  3. Влейте заваренный чай и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусок мяса был покрыт маринадом.
  4. Накройте емкость крышкой или пленкой и оставьте мариноваться на 8 – 12 часов в холодильнике. За это время ошеек хорошо пропитается специями, чаем и станет ароматнее.
  5. Перед приготовлением достаньте мясо из маринада и дайте ему немного постоять при комнатной температуре. Далее жарьте ошеек на мангале, гриле или сковороде до румяной корочки и полной готовности внутри.
  6. Для подачи синий лук нарежьте тонкими полукольцами, добавьте измельченную петрушку, немного соли, сумах и сок лимона. Хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы лук стал мягче.
  7. Подавайте готовое мясо с маринованным луком, зеленью и хлебом.

Какой самый быстрый маринад для барбекю?

Самый быстрый способ подготовить мясо к жарке – это простой, маринад, который справится уже за 20 – 30 минут. За основу стоит взять: соевый соус, сок лайма или немного уксуса, масло для равномерного распределения, а также ароматические добавки вроде чеснока или тмина, информирует Food saver. 

Если нужно еще быстрее, стоит изменить не состав, а способ подготовки. Также можно ускорить процесс, если лук или чеснок не просто нарезать, а натереть до кашеобразного состояния. В таком виде они активнее выделяют соки и ферменты, которые позволят маринаду быстрее проникнуть в волокна мяса.

