Обычная чайная заварка меняет мясо: как пожарить его нежным и сочным
Чайная заварка редко приходит на ум, когда идет подготовка к барбекю –и зря! Крепкий черный чай дает мясу легкую терпкость, которая ощущается после жарки и делает вкус более глубоким.
Особенно удачно он сочетается со специями, которые и кладут к мясу, – кориандром, перцем, розмарином, гвоздикой. В таком маринаде чай не перебивает вкус мяса, а помогает ему стать мягче после нескольких часов в холодильнике, отмечает 24 Канал.
В чем секрет чайной заправки для мяса?
Чай редко воспринимают как ингредиент для соленых блюд, хотя на практике этот ингредиент дает глубокий привкус. Он добавляет легкую терпкость, которая хорошо сочетается с мясом. Именно поэтому его все чаще используют в маринадах и сухих заправках для гриля.
Чтобы использовать рассыпной чай для мясной заправки или маринада, просто измельчите листья до мелкой текстуры с помощью ступки с пестиком или кухонного комбайна. Его можно смешать с разнообразными специями,
– отмечает шеф-повар Карл Холл.
Идеальная сочность / Фото Pixabay
Важный момент – степень измельчения. Чем мельче текстура, тем равномернее чай распределяется по поверхности и лучше пропитывается при нагревании.
Как приготовить ошеек во влажном чайном маринаде?
Заварка из чая прекрасно подходит к мясу, утверждает Александр Кубицкий.
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм свиного ошейка;
– 1 столовая ложка розмарина;
– 1 столовая ложка базилика;
– 1 столовая ложка кориандра;
– 1 столовая ложка черного душистого перца;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 столовая ложка гвоздики;
– 2 столовые ложки черного чая;
– 300 миллилитров кипятка;
Для подачи:
– 1 – 2 синие луковицы;
– 1 пучок петрушки;
– соль по вкусу;
– сумах по вкусу;
– сок лимона по вкусу;
– хлеб.
Приготовление:
- Свиной ошеек нарежьте удобными кусками для жарки. В отдельную миску всыпьте черный чай, залейте его кипятком и оставьте настояться на несколько минут, чтобы напиток стал крепким и ароматным.
- После этого процедите чай и дайте ему немного остыть, чтобы он был теплым, но не горячим. К мясу добавьте розмарин, базилик, кориандр, черный душистый перец, соль и гвоздику.
- Влейте заваренный чай и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусок мяса был покрыт маринадом.
- Накройте емкость крышкой или пленкой и оставьте мариноваться на 8 – 12 часов в холодильнике. За это время ошеек хорошо пропитается специями, чаем и станет ароматнее.
- Перед приготовлением достаньте мясо из маринада и дайте ему немного постоять при комнатной температуре. Далее жарьте ошеек на мангале, гриле или сковороде до румяной корочки и полной готовности внутри.
- Для подачи синий лук нарежьте тонкими полукольцами, добавьте измельченную петрушку, немного соли, сумах и сок лимона. Хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы лук стал мягче.
- Подавайте готовое мясо с маринованным луком, зеленью и хлебом.
Какой самый быстрый маринад для барбекю?
Самый быстрый способ подготовить мясо к жарке – это простой, маринад, который справится уже за 20 – 30 минут. За основу стоит взять: соевый соус, сок лайма или немного уксуса, масло для равномерного распределения, а также ароматические добавки вроде чеснока или тмина, информирует Food saver.
Если нужно еще быстрее, стоит изменить не состав, а способ подготовки. Также можно ускорить процесс, если лук или чеснок не просто нарезать, а натереть до кашеобразного состояния. В таком виде они активнее выделяют соки и ферменты, которые позволят маринаду быстрее проникнуть в волокна мяса.
