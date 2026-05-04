Обычная чайная заварка меняет мясо: как пожарить его нежным и сочным

Чайная заварка редко приходит на ум, когда идет подготовка к барбекю –и зря! Крепкий черный чай дает мясу легкую терпкость, которая ощущается после жарки и делает вкус более глубоким.

Особенно удачно он сочетается со специями, которые и кладут к мясу, – кориандром, перцем, розмарином, гвоздикой. В таком маринаде чай не перебивает вкус мяса, а помогает ему стать мягче после нескольких часов в холодильнике, отмечает 24 Канал.

В чем секрет чайной заправки для мяса?

Чай редко воспринимают как ингредиент для соленых блюд, хотя на практике этот ингредиент дает глубокий привкус. Он добавляет легкую терпкость, которая хорошо сочетается с мясом. Именно поэтому его все чаще используют в маринадах и сухих заправках для гриля.

Чтобы использовать рассыпной чай для мясной заправки или маринада, просто измельчите листья до мелкой текстуры с помощью ступки с пестиком или кухонного комбайна. Его можно смешать с разнообразными специями,

– отмечает шеф-повар Карл Холл.

Идеальная сочность / Фото Pixabay

Важный момент – степень измельчения. Чем мельче текстура, тем равномернее чай распределяется по поверхности и лучше пропитывается при нагревании.

Как приготовить ошеек во влажном чайном маринаде?

Заварка из чая прекрасно подходит к мясу, утверждает Александр Кубицкий.

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиного ошейка;

– 1 столовая ложка розмарина;

– 1 столовая ложка базилика;

– 1 столовая ложка кориандра;

– 1 столовая ложка черного душистого перца;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 столовая ложка гвоздики;

– 2 столовые ложки черного чая;

– 300 миллилитров кипятка;

Для подачи:

– 1 – 2 синие луковицы;

– 1 пучок петрушки;

– соль по вкусу;

– сумах по вкусу;

– сок лимона по вкусу;

– хлеб.

Приготовление:

Свиной ошеек нарежьте удобными кусками для жарки. В отдельную миску всыпьте черный чай, залейте его кипятком и оставьте настояться на несколько минут, чтобы напиток стал крепким и ароматным. После этого процедите чай и дайте ему немного остыть, чтобы он был теплым, но не горячим. К мясу добавьте розмарин, базилик, кориандр, черный душистый перец, соль и гвоздику. Влейте заваренный чай и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусок мяса был покрыт маринадом. Накройте емкость крышкой или пленкой и оставьте мариноваться на 8 – 12 часов в холодильнике. За это время ошеек хорошо пропитается специями, чаем и станет ароматнее. Перед приготовлением достаньте мясо из маринада и дайте ему немного постоять при комнатной температуре. Далее жарьте ошеек на мангале, гриле или сковороде до румяной корочки и полной готовности внутри. Для подачи синий лук нарежьте тонкими полукольцами, добавьте измельченную петрушку, немного соли, сумах и сок лимона. Хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы лук стал мягче. Подавайте готовое мясо с маринованным луком, зеленью и хлебом.

Какой самый быстрый маринад для барбекю?

Самый быстрый способ подготовить мясо к жарке – это простой, маринад, который справится уже за 20 – 30 минут. За основу стоит взять: соевый соус, сок лайма или немного уксуса, масло для равномерного распределения, а также ароматические добавки вроде чеснока или тмина, информирует Food saver.

Если нужно еще быстрее, стоит изменить не состав, а способ подготовки. Также можно ускорить процесс, если лук или чеснок не просто нарезать, а натереть до кашеобразного состояния. В таком виде они активнее выделяют соки и ферменты, которые позволят маринаду быстрее проникнуть в волокна мяса.

