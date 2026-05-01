Именно он влияет и на аромат, и на текстуру готового блюда, хотя об этом вспоминают не все. Разные варианты дают разный эффект, сообщает Onet.

На чем жарить яйца?

Тем, кто привык к классике, стоит выбрать топленое сливочное масло – оно добавляет насыщенного вкуса и хорошо выдерживает нагрев Еще один вариант – рапсовое масло холодного отжима. Его ценят за нейтральность и мягкий вкус, который не перебивает яйца.

Некоторые выбирают и смалец – традиционный животный жир с выразительным ароматом. Его используют давно, и несмотря на чуть более низкую температуру дымления, он дает свой неповторимый вкус.

Совершенный вкус на завтрак / Фото Unsplash

Для тех, кто хочет получить сливочный вкус, стоит обратить внимание на обычную сметану. Такой способ больше напоминает не жарку, а деликатное прогревание. Достаточно выложить на сковороду одну-две столовые ложки сметаны жирностью около 18% и медленно прогреть ее на слабом огне, постоянно помешивая.

Когда на поверхности появятся маленькие пузырьки, влейте предварительно взбитые яйца и помешивайте, пока белки не застынут. В итоге получается нежная масса с кремовой структурой и легкой кислинкой, которая отличается от привычной яичницы.

Как правильно пожарить яйцо?

Для наилучшего результата используют антипригарную сковороду с покрытием, которое не боится царапин. Также подойдет хорошо подготовленная чугунная поверхность. Жир разогревают на средне-слабом огне, не перегревая его.

Ориентировочно понадобится примерно одна чайная ложка на одно яйцо. Яйца аккуратно разбивают на сковороду и готовят до момента, когда края становятся румяными и слегка хрустящими. Важно не спешить и не повышать температуру. Именно умеренный нагрев позволяет получить правильную текстуру.

Чтобы получить идеальную яичницу, нужно хорошо разогреть сковороду, прежде чем добавлять яйцо. Затем можно снизить до средне-низкой температуры. Я рекомендую охлажденные яйца, поскольку они делают желток кремовым и жидким, не пережаривая его, что важно для идеальной яичницы. Хотя существует так много способов жарки яиц, этот метод приводит к великолепному контрасту желтка и белка,

– дает совет профессиональный шеф-повар Серрано-Бахри.

Размер сковороды стоит подбирать в зависимости от количества яиц – это поможет избежать скопления и обеспечит равномерное приготовление.

Возможно ли приготовить яичницу на воде?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца;

– 2–3 столовые ложки воды;

– соль по вкусу;

– специи по вкусу;

– сушеная зелень по вкусу.

Приготовление:

На сковородку налейте небольшое количество воды и поставьте на средний огонь. Дождитесь, пока появятся первые пузырьки, после чего осторожно разбейте яйца прямо в воду. Посолите, добавьте любимые специи и сушеную зелень. Накройте крышкой и готовьте на умеренном огне до желаемой степени готовности: если нравится жидкий желток – держите меньше времени, если более плотный – готовьте немного дольше.

