Саме він впливає і на аромат, і на текстуру готової страви, хоча про це згадують не всі. Різні варіанти дають різний ефект, повідомляє Onet.

На чому смажити яйця?

Тим, хто звик до класики, варто обрати топлене вершкове масло – воно додає насиченого смаку та добре витримує нагрівання Ще один варіант – ріпакова олія холодного віджиму. Її цінують за нейтральність і м’який смак, який не перебиває яйця.

Дехто обирає і смалець – традиційний тваринний жир із виразним ароматом. Його використовують давно, і попри трохи нижчу температуру димлення, він дає свій неповторний смак.

Довершений смак на сніданок

Для тих, хто хоче отримати вершковий смак, варто звернути увагу на звичайну сметану. Такий спосіб більше нагадує не смаження, а делікатне прогрівання. Достатньо викласти на пательню одну-дві столові ложки сметани жирністю близько 18% і повільно прогріти її на слабкому вогні, постійно помішуючи.

Коли на поверхні з’являться маленькі бульбашки, влийте попередньо збиті яйця та помішуйте, доки білки не застигнути. У підсумку виходить ніжна маса з кремовою структурою і легкою кислинкою, яка відрізняється від звичної яєчні.

Як правильно посмажити яйце?

Для найкращого результату використовують антипригарну сковороду з покриттям, яке не боїться подряпин. Також підійде добре підготовлена чавунна поверхня. Жир розігрівають на середньо-слабкому вогні, не перегріваючи його.

Орієнтовно знадобиться приблизно одна чайна ложка на одне яйце. Яйця акуратно розбивають на сковороду і готують до моменту, коли краї стають рум’яними й злегка хрусткими. Важливо не поспішати й не підвищувати температуру. Саме помірний нагрів дозволяє отримати правильну текстуру.

Щоб отримати ідеальну яєчню, потрібно добре розігріти сковороду, перш ніж додавати яйце. Потім можна знизити до середньо-низької температури. Я рекомендую охолоджені яйця, оскільки вони роблять жовток кремовим і рідким, не пересмажуючи його, що важливо для ідеальної яєчні. Хоча існує так багато способів смаження яєць, цей метод призводить до чудового контрасту жовтка та білка,

– дає пораду професійний шеф-кухар Серрано-Бахрі.

Розмір сковороди варто підбирати залежно від кількості яєць – це допоможе уникнути скупчення і забезпечить рівномірне приготування.

Чи можливо приготувати яєчню на воді?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 курячі яйця;

– 2–3 столові ложки води;

– сіль до смаку;

– спеції до смаку;

– сушена зелень до смаку.

Як посмажити ідеальну яєчню: дивіться відео

Приготування:

На сковорідку налийте невелику кількість води й поставте на середній вогонь. Дочекайтеся, поки з’являться перші бульбашки, після чого обережно розбийте яйця прямо у воду. Посоліть, додайте улюблені спеції та сушену зелень. Накрийте кришкою й готуйте на помірному вогні до бажаного ступеня готовності: якщо подобається рідкий жовток – тримайте менше часу, якщо щільніший – готуйте трохи довше.

