Когда хочется шарлотки, но лень включать миксер: гениальный яблочный десерт к чаю из 2 яиц

Когда хочется почувствовать тот самый ностальгический вкус осенней яблочной шарлотки, но нет времени ждать целый час, пока пропечется большой пирог, на помощь придет этот простой рецепт.

Печенье "Шарлотка" сочетает в себе все самое лучшее: тонкую сахарную корочку сверху, нежную бисквитную сердцевину внутри и сочные кусочки карамелизованных яблок с корицей. Тесто не нужно раскатывать или охлаждать в холодильнике – его просто выкладывают ложкой на пергамент за считанные минуты, рассказывает "Господинька". Как приготовить печенье "Шарлотка"? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 2 – 3 кисло-сладких яблока;

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов размягченного сливочного масла;

– 250 – 280 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– половина чайной ложки молотой корицы;

– щепотка соли;

– сахарная пудра для украшения. Приготовление: Яблоки тщательно вымойте, очистите от семечек (по желанию кожуру можно оставить или срезать для максимально нежной текстуры) и нарежьте мелкими кубиками размером примерно 5 – 7 миллиметров. В глубокой миске смешайте куриные яйца, обычный и ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте смесь обычным венчиком до образования светлой пышной пены и легкого растворения сахарных кристаллов. Добавьте во взбитую яичную смесь размягченное сливочное масло комнатной температуры и перемешайте венчиком до гладкой однородной кремообразной консистенции. В отдельной посуде смешайте муку, разрыхлитель и молотую корицу. Просейте сухие ингредиенты в яично-масляную массу через сито. Замесите мягкое, вязкое и липкое бисквитное тесто с помощью силиконовой лопатки (оно не должно быть плотным, как для песочного печенья). Добавьте в тесто нарезанные яблоки и аккуратно перемешайте их лопаткой, чтобы каждый кусочек фрукта равномерно покрылся бисквитной массой. Противень выстелите качественным антипригарным пергаментом или силиконовым ковриком. С помощью двух столовых ложек или ложки для мороженого выложите порции теста на расстоянии 3 – 4 сантиметра друг от друга, формируя аккуратные холмики. Поставьте противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 15 – 20 минут. Печенье должно слегка подняться и приобрести красивый золотисто-румяный цвет по краям. Достаньте ароматную выпечку из духовки, дайте ей остыть 5 – 10 минут на противне, щедро посыпьте сахарной пудрой через мелкое сито и подавайте теплым к ароматному чаю или свежесмолотому кофе.