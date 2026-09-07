Когда хочется шарлотки, но лень включать миксер: гениальный яблочный десерт к чаю из 2 яиц
Когда хочется почувствовать тот самый ностальгический вкус осенней яблочной шарлотки, но нет времени ждать целый час, пока пропечется большой пирог, на помощь придет этот простой рецепт.
Печенье "Шарлотка" сочетает в себе все самое лучшее: тонкую сахарную корочку сверху, нежную бисквитную сердцевину внутри и сочные кусочки карамелизованных яблок с корицей. Тесто не нужно раскатывать или охлаждать в холодильнике – его просто выкладывают ложкой на пергамент за считанные минуты, рассказывает "Господинька".
Как приготовить печенье "Шарлотка"?
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 – 3 кисло-сладких яблока;
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов размягченного сливочного масла;
– 250 – 280 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– половина чайной ложки молотой корицы;
– щепотка соли;
– сахарная пудра для украшения.
Приготовление:
- Яблоки тщательно вымойте, очистите от семечек (по желанию кожуру можно оставить или срезать для максимально нежной текстуры) и нарежьте мелкими кубиками размером примерно 5 – 7 миллиметров.
- В глубокой миске смешайте куриные яйца, обычный и ванильный сахар и щепотку соли.
- Взбейте смесь обычным венчиком до образования светлой пышной пены и легкого растворения сахарных кристаллов.
- Добавьте во взбитую яичную смесь размягченное сливочное масло комнатной температуры и перемешайте венчиком до гладкой однородной кремообразной консистенции.
- В отдельной посуде смешайте муку, разрыхлитель и молотую корицу.
- Просейте сухие ингредиенты в яично-масляную массу через сито.
- Замесите мягкое, вязкое и липкое бисквитное тесто с помощью силиконовой лопатки (оно не должно быть плотным, как для песочного печенья).
- Добавьте в тесто нарезанные яблоки и аккуратно перемешайте их лопаткой, чтобы каждый кусочек фрукта равномерно покрылся бисквитной массой.
- Противень выстелите качественным антипригарным пергаментом или силиконовым ковриком.
- С помощью двух столовых ложек или ложки для мороженого выложите порции теста на расстоянии 3 – 4 сантиметра друг от друга, формируя аккуратные холмики. Поставьте противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 15 – 20 минут.
- Печенье должно слегка подняться и приобрести красивый золотисто-румяный цвет по краям.
- Достаньте ароматную выпечку из духовки, дайте ей остыть 5 – 10 минут на противне, щедро посыпьте сахарной пудрой через мелкое сито и подавайте теплым к ароматному чаю или свежесмолотому кофе.