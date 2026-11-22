Когда хочется чего-то сладкого к чаю или утреннему кофе, но нет желания включать духовку и часами стоять у плиты, на помощь приходит этот простой рецепт домашних шоколадных конфет.

Для приготовления понадобятся всего 2 доступных продукта и 5 минут активного времени, а результат напоминает нежный ресторанный трюфель или муссовый десерт. Естественную карамельную сладость здесь обеспечивают спелые бананы, а глубокий бархатистый вкус и стабильную форму придает качественный черный шоколад.

Такие конфеты готовятся без добавления рафинированного сахара, сливочного масла или сливок, поэтому прекрасно подходят даже для легкого перекуса.

Как приготовить шоколадные конфеты дома?

Время : 5 минут + застывание

: 5 минут + застывание Порций: 12

Ингредиенты:

– 2 больших спелых банана;

– 200 граммов черного шоколада без добавления сахара;

– 1/2 чайной ложки молотой корицы (по желанию).

Приготовление:

Очистите спелые бананы от кожуры, нарежьте произвольными кружочками и переложите в чашу блендера. Плитку черного шоколада разломайте на небольшие кусочки и растопите на водяной бане или импульсами по 15 – 20 секунд в микроволновой печи, каждый раз перемешивая до полной гладкости. Влейте теплый растопленный шоколад к бананам, по желанию добавьте молотую корицу для уютного пряного аромата и взбейте блендером в течение 3 – 5 минут до получения однородной, глянцевой и густой кремовой массы без комочков. Переложите шоколадно-банановую основу в небольшую силиконовую форму, аккуратно разровняйте поверхность лопаткой и поставьте в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Готовый охлажденный пласт осторожно извлеките из формы, нарежьте острым ножом на 12 одинаковых порционных кубиков и подавайте к столу.

Как разнообразить вкус и украсить конфеты перед подачей

Чтобы каждый раз получать новый оттенок десерта, базовую массу легко дополнить любимыми натуральными добавками. Перед нарезкой или сразу после извлечения из формы кубики можно обвалять в несладком какао-порошке, кокосовой стружке, измельченных фисташках или поджаренном кунжуте, а во время взбивания добавить щепотку морской соли или цедру 1/2 апельсина для яркого цитрусового акцента.