Тесто – как пух, а внутри море сока: домашние беляши с мясом, которые исчезают прямо со сковородки

Настоящие домашние беляши – это особое кулинарное наслаждение, которому не устоит ни один ценитель сытной выпечки.

Вся магия заключается в контрасте: снаружи у них тонкая золотистая и аппетитно хрустящая корочка, под ней – воздушное дрожжевое тесто, мягкое, словно пух, а внутри – щедрая порция горячего мясного фарша, просачивающегося ароматным прозрачным соком. Главное – правильно выдержать баланс жидкости в тесте и не пожалеть лука для начинки, тогда каждый беляш получится невероятно сочным и нежным, рассказывает Cookpad.

Как приготовить сочные беляши?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

для пышного дрожжевого теста:

– 150 миллилитров теплого молока;

– 100 миллилитров теплой воды;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 450 граммов муки;

для начинки:

– 400 граммов фарша;

– 2 средних луковицы;

– 70 миллилитров ледяной воды;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– 1 чайная ложка хмели-сунели;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– соль и перец по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление: