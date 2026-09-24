24 сентября, 12:25
Едят просто с хлебом: секрет идеальной томатной пасты без капли крахмала и химии
Домашнюю томатную пасту легко приготовить из помидоров любого сорта и размера – для этого потребуется всего три ингредиента. После термической обработки помидоры к тому же отдают часть своего ликопена с большей легкостью, чем в сыром виде.
Домашняя томатная паста получается густой, ароматной и без лишних примесей. К тому же помидоры после термической обработки лучше отдают ликопин – и результат будет потрясающим.
Как приготовить домашнюю томатную пасту?
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров;
– 1,5 столовой ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли.
Приготовление:
- Хорошо вымойте помидоры и нарежьте их кусочками. Поврежденные участки обязательно срежьте.
- Пропустите помидоры через мясорубку или измельчите удобным для вас способом.
- Перелейте томатную массу в кастрюлю, добавьте соль и сахар.
- Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
- Горячую пасту разлейте по чистым стерилизованным банкам и закройте крышками.
Такую пасту можно использовать сразу или оставить на зиму. Она подойдет для борща, соусов, подливы, пиццы и других блюд.