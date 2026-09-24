Едят просто с хлебом: секрет идеальной томатной пасты без капли крахмала и химии

Домашнюю томатную пасту легко приготовить из помидоров любого сорта и размера – для этого потребуется всего три ингредиента. После термической обработки помидоры к тому же отдают часть своего ликопена с большей легкостью, чем в сыром виде.

Домашняя томатная паста получается густой, ароматной и без лишних примесей. К тому же помидоры после термической обработки лучше отдают ликопин – и результат будет потрясающим.

Как приготовить домашнюю томатную пасту?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм помидоров;

– 1,5 столовой ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли.

Приготовление:

Хорошо вымойте помидоры и нарежьте их кусочками. Поврежденные участки обязательно срежьте. Пропустите помидоры через мясорубку или измельчите удобным для вас способом. Перелейте томатную массу в кастрюлю, добавьте соль и сахар. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Горячую пасту разлейте по чистым стерилизованным банкам и закройте крышками.

Такую пасту можно использовать сразу или оставить на зиму. Она подойдет для борща, соусов, подливы, пиццы и других блюд.