Сохранится всю зиму даже без холодильника: как заготовить сытную тушенку партиями по 10 – 12 банок

Домашняя тушенка из свинины – это стратегический запас, который пригодится в любой ситуации. Такую заготовку точно стоит иметь в своей кладовой.

Чтобы законсервировать нежное, ароматное мясо в собственном соку и прозрачном желе, вовсе не обязательно покупать дорогой автоклав или часами кипятить кастрюли с водой – с этой задачей безупречно справится обычная кухонная духовка. Благодаря равномерному медленному тушению кусочки мяса становятся настолько мягкими, что буквально тают на языке. Как приготовить домашнюю тушенку? Время : несколько часов

: несколько часов Порций: пропорции рассчитаны на 1 полулитровую банку Ингредиенты:

– 400 – 450 граммов свинины с прослойками сала;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 лавровый лист;

– 4 – 5 горошин черного перца. Приготовление: Для идеальной консистенции берите куски с небольшим содержанием жира: постное мясо получится сухим и волокнистым, а вытопленное сало создаст естественный защитный слой на поверхности банки. Нарежьте свинину аккуратными кубиками размером примерно 3 – 4 сантиметра. Выложите мясо в широкую миску, посыпьте солью и тщательно вымешивайте руками несколько минут, как тесто. Оставьте настаиваться на 10 – 15 минут, чтобы волокна впитали соль, после чего еще раз вымесите. Банки нужно тщательно вымыть с содой и обсушить. Наполните банку мясом до половины, плотно утрамбовывая кусочки. Положите в середину слой специй – лавровый лист и горошины перца (так аромат равномерно распределится по всему объему). Добавьте остальное мясо, обязательно оставляя сверху свободное пространство в 2 – 2,5 сантиметра до края горлышка. Если набить банку доверху, кипящий сок будет выплескиваться на противень и гореть. Добавлять воду не нужно – мясо отдаст свой собственный концентрированный сок. Накройте банки металлическими крышками (предварительно извлеките из них резиновые уплотнители, если используете крышки "под ключ", или просто возьмите твист-офф без пластиковых деталей). Критически важно: ставьте банки только в холодную духовку на решетку или противень, чтобы стекло прогревалось постепенно и не лопнуло. Стенки банок не должны соприкасаться друг с другом. Установите температуру 140 – 150 градусов. За один раз в стандартную духовку легко помещается от 10 до 12 полулитровых банок. Тушите мясо в течение 3 – 3,5 часа. Если духовка слишком интенсивно кипятит жир в банках, уменьшите нагрев до 135 – 140 градусов. Осторожно, используя сухие прихватки, доставайте горячие банки по одной из духовки (вставьте резиновые кольца обратно в крышки, прокипятив их отдельно) и герметично закатайте ключом или плотно закрутите крышки твист-офф. Переворачивать вверх дном мясные консервы не нужно, просто оставьте их остывать при комнатной температуре. Застывая, жир всплывет на поверхность и застынет в виде белой защитной "пробки". Хранить такую тушенку следует в темном прохладном погребе или холодильнике при температуре не выше 8–10 градусов до 6 месяцев.