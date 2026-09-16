Дубайский шоколад в чашечках: почему сочетание фисташек, кадаифа и шоколада всех восхищает

Иногда достаточно одного правильного хруста, чтобы найти своего фаворита среди модных сладостей. Именно так и произошло с "шоколадными стаканчиками" в дубайском стиле.

Внутри – привычное для дубайского шоколада сочетание: фисташки, кадаиф и шоколад. Но именно в этой версии, по словам автора обзора, вкусы сложились в гораздо более удачный баланс, сообщает The Kitchn. Как приготовить чашечки дубайского шоколада? Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 – 10 чашечек Ингредиенты:

– 250 граммов темного или молочного шоколада;

– 30 граммов сливочного масла;

– 100 граммов теста кадаиф;

– 150 граммов фисташковой пасты;

– 30 граммов белого шоколада;

– щепотка соленых фисташек (измельченных);

– 1 чайная ложка какао-масла или кокосового масла. Приготовление: Растопите молочный или темный шоколад вместе с чайной ложкой кокосового масла на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке по 15 – 20 секунд, каждый раз перемешивая, чтобы масса стала гладкой и жидкой. Возьмите силиконовые формы для кексов и с помощью кулинарной кисточки или чайной ложки обильно смажьте дно и бортики растопленным шоколадом, формируя чашечки. Поставьте форму в морозильную камеру на 10 минут, чтобы первый слой схватился. При необходимости нанесите второй тонкий слой шоколада на стенки, чтобы чашечки были прочными и не сломались при извлечении, и снова охладите. Тесто кадаиф мелко порубите ножом или разломайте руками на полоски длиной 1 – 2 сантиметра. На сковороде растопите сливочное масло, высыпьте измельченный кадаиф и обжаривайте его на среднем огне в течение 5 – 7 минут, постоянно помешивая лопаткой, до насыщенного золотисто-карамельного цвета и характерного сухого хруста. Пересыпьте обжаренный кадаиф в миску и дайте ему полностью остыть, иначе горячее тесто растопит ореховую пасту. К остывшему хрустящему кадаифу добавьте фисташковую пасту, растопленный белый шоколад (если используете) и щепотку морской соли, которая выгодно подчеркнет ореховый вкус. Тщательно перемешайте массу. Достаньте застывшие шоколадные чашечки из холодильника и плотно наполните их фисташковой хрустящей начинкой, оставляя 2 – 3 миллиметра до края для верхнего слоя. Залейте верхушки остатками растопленного шоколада, аккуратно постучите формой по столу, чтобы поверхность стала идеально ровной, и украсьте щепоткой молотых фисташек. Поставьте десерт в холодильник на 20 – 30 минут до полного застывания, после чего осторожно снимите силиконовые формы и подавайте роскошные чашечки к кофе.