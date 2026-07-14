Забудьте об обычных бутербродах: как приготовить фаршированный батон с сыром и помидорами

Хотите разнообразить привычное меню и удивить близких оригинальной горячей закуской всего за 20 минут?

Обычные бутерброды часто надоедают, а хочется чего-то горячего, хрустящего и с тягучим сыром. Отличной альтернативой станет оригинальный фаршированный батон, который готовится очень быстро и не требует дорогих ингредиентов.



Ароматный фаршированный батон с сыром и помидорами / Фото "На пенсии"

Как приготовить фаршированный батон?

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 батон белого хлеба;

– 30 граммов чеснока;

– 10 граммов розмарина (листочки);

– 30 граммов петрушки;

– 80 – 100 грамм оливкового масла;

– 3 грамма соли;

– 120 граммов оливок;

– 120 граммов маслин;

– 200 граммов вяленых помидоров;

– 300 – 400 граммов моцареллы;

– 1 – 2 штуки перца чили.

Приготовление:

Секрет этого блюда заключается в особом способе нарезки хлеба. Благодаря глубоким надрезам мякоть максимально пропитывается ароматным соусом, а сыр плавится внутри, создавая невероятную текстуру.

Нарежьте белый хлеб поперек, не дорезая примерно 5 миллиметров до самого конца. Батон должен оставаться цельным, но с глубокими кармашками для начинки. Приготовьте заправку из чеснока, листиков розмарина и петрушки. Измельчите зелень с чесноком, добавьте соль и оливковое масло. Тщательно смажьте этим соусом весь хлеб, стараясь попасть в каждый надрез. Нарежьте оливки, маслины и вяленые помидоры. Равномерно распределите эту смесь по всем надрезам батона. Если вы любите острые блюда, добавьте на этом этапе измельченный перец чили. Натрите моцареллу и щедро заполните ею все кармашки поверх овощной начинки. Заверните фаршированный батон в пергамент для выпечки. Поставьте его в разогретую до 180 градусов духовку на 5 – 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы сыр полностью расплавился, а хлеб хорошо прогрелся внутри и стал хрустящим снаружи.

Откуда взялась идея такого блюда?

Идея запекать хлеб, который удобно разделять руками, имеет глубокие корни. Предком таких блюд является традиционная венгерская сладкая выпечка араньгалушка (золотая галушка).

Венгерские эмигранты привезли этот рецепт в США, где он трансформировался в известный "обезьяний хлеб" (monkey bread), который едят, отрывая кусочки руками. Впоследствии эта концепция перешла и в несладкую кулинарию, подарив нам замечательные рецепты с сыром, чесноком и помидорами.