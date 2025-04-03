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3 апреля, 23:55
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На любой вкус и предпочтения: 3 легких рецепта глазури на пасхальный кулич

Лилия Имбировская-Сиваковская

Глазурь один из главных секретов удачного кулича. Именно от нее зависит эстетический вид вашей пасхальной выпечки.

Удачная глазурь должна не липнуть к рукам и не крошиться. 24 Канал предлагает варианты глазури, среди которых каждый найдет что-то себе по вкусу.

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Белковая глазурь для пасхи

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 100 граммов сахарной пудры;
– 1 яичный белок;
– 1 чайная ложка сока лимона.

Приготовление:

  1. Отделите холодный яичный белок от желтка. Взбейте белок сначала на медленной, а затем на быстрой скорости миксера.
  2. Во время взбивания добавьте сахарную пудру и лимонную кислоту.
  3. Продолжайте взбивать, пока масса не станет однородной, гладкой и блестящей.
  4. Нанесите глазурь на кулич сразу, пока она не застыла.

Глазурь на желатине

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 1 чайная ложка желатина;
– 6 столовых ложек воды;
– 1 стакан сахара;
– щепотка лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Растворите желатин в двух ложках холодной воды.
  2. В другой кастрюле соедините воду, сахар и кислоту, нагрейте на малом огне до растворения сахара.
  3. Добавьте набухший желатин к горячему сиропу.
  4. Взбивайте массу миксером около трех минут до образования белой пены.
  5. Сразу наносим глазурь на кулич, пока она не застыла.

Глазурь из белого шоколада

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 100 граммов белого шоколада;
– 2 столовые ложки молока;
– 170 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Шоколад топим на водяной бане.
  2. Отдельно смешиваем молоко с сахарной пудрой и доводим до кипения.
  3. Вмешиваем молоко в горячий шоколад и перемешиваем.
  4. Наносим глазурь на остывшие куличи.

Приятного аппетита!

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