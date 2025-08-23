Укр Рус
23 августа, 23:35
2

Как готовить белые грибы

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Белые грибы в сметане – замечательный гарнир на все случаи жизни.
  • По желанию можно поэкспериментировать со специями.

Приготовить белые грибы – это дело нескольких минут. А эффект просто невероятный!

По Украине прошли дожди, а значит, грибники вернутся со своей "охоты" не с пустыми руками. 24 Канал советует попробовать приготовить белые грибы в сметане по рецепту портала Shuba – от этого гарнира можно буквально потерять голову.

Как приготовить белые грибы в сметане?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 500 граммов белых грибов;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– соль и перец по вкусу;
– 40 миллилитров подсолнечного масла;
– 100 граммов сметаны.

Приготовление:

  1. Белые грибы переберите, очистите от грязи и хорошо промойте. Крупные экземпляры нарежьте кусочками. Залейте их холодной водой, поставьте на огонь и доведите до закипания.
  2. Снимите образовавшуюся пену и варите примерно 10 – 15 минут. Затем откиньте грибы на дуршлаг и промойте под струей воды.
  3. Лук и морковь очистите, помойте и нарежьте небольшими кубиками.
  4. На сковороде разогрейте масло, выложите овощи и обжарьте несколько минут до полуготовности.
  5. Добавьте отваренные грибы, перемешайте и поджаривайте еще около 10 минут.
  6. Приправьте солью и перцем, влейте сметану, хорошо размешайте. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 10 минут.

Приятного аппетита!

