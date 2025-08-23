Как готовить белые грибы

Приготовить белые грибы – это дело нескольких минут. А эффект просто невероятный!

По Украине прошли дожди, а значит, грибники вернутся со своей "охоты" не с пустыми руками. 24 Канал советует попробовать приготовить белые грибы в сметане по рецепту портала Shuba – от этого гарнира можно буквально потерять голову.

Читайте также Признанное мастерство: три украинских шефа, известны на весь мир

Как приготовить белые грибы в сметане?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов белых грибов;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– соль и перец по вкусу;

– 40 миллилитров подсолнечного масла;

– 100 граммов сметаны.

Приготовление:

Белые грибы переберите, очистите от грязи и хорошо промойте. Крупные экземпляры нарежьте кусочками. Залейте их холодной водой, поставьте на огонь и доведите до закипания. Снимите образовавшуюся пену и варите примерно 10 – 15 минут. Затем откиньте грибы на дуршлаг и промойте под струей воды. Лук и морковь очистите, помойте и нарежьте небольшими кубиками. На сковороде разогрейте масло, выложите овощи и обжарьте несколько минут до полуготовности. Добавьте отваренные грибы, перемешайте и поджаривайте еще около 10 минут. Приправьте солью и перцем, влейте сметану, хорошо размешайте. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 10 минут.

Приятного аппетита!

Если хочется сладенького – приготовьте шоколадный брауни. С этим рецептом вы справитесь за 5 минут, даже не включая духовку.