Як готувати білі гриби

Приготувати білі гриби – це справа кількох хвилин. А ефект просто неймовірний!

Україною пройшли дощі, а отже, грибники повернуться зі свого "полювання" не з пустими руками. 24 Канал радить спробувати приготувати білі гриби у сметані за рецептом порталу Shuba – від цього гарніру можна буквально втратити голову.

Як приготувати білі гриби у сметані?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів білих грибів;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– сіль та перець до смаку;

– 40 мілілітрів соняшникової олії;

– 100 грамів сметани.

Приготування:

Білі гриби переберіть, очистіть від бруду та добре промийте. Великі екземпляри наріжте шматочками. Залийте їх холодною водою, поставте на вогонь і доведіть до закипання. Зніміть утворену піну та варіть приблизно 10 – 15 хвилин. Потім відкиньте гриби на друшляк і промийте під струменем води. Цибулю та моркву очистіть, помийте й наріжте невеликими кубиками. На сковороді розігрійте олію, викладіть овочі та обсмажте кілька хвилин до напівготовності. Додайте відварені гриби, перемішайте й підсмажуйте ще близько 10 хвилин. Приправте сіллю й перцем, влийте сметану, добре розмішайте. Накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні 10 хвилин.

Смачного!

