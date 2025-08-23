Україною пройшли дощі, а отже, грибники повернуться зі свого "полювання" не з пустими руками. 24 Канал радить спробувати приготувати білі гриби у сметані за рецептом порталу Shuba – від цього гарніру можна буквально втратити голову.
Як приготувати білі гриби у сметані?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів білих грибів;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– сіль та перець до смаку;
– 40 мілілітрів соняшникової олії;
– 100 грамів сметани.
Приготування:
- Білі гриби переберіть, очистіть від бруду та добре промийте. Великі екземпляри наріжте шматочками. Залийте їх холодною водою, поставте на вогонь і доведіть до закипання.
- Зніміть утворену піну та варіть приблизно 10 – 15 хвилин. Потім відкиньте гриби на друшляк і промийте під струменем води.
- Цибулю та моркву очистіть, помийте й наріжте невеликими кубиками.
- На сковороді розігрійте олію, викладіть овочі та обсмажте кілька хвилин до напівготовності.
- Додайте відварені гриби, перемішайте й підсмажуйте ще близько 10 хвилин.
- Приправте сіллю й перцем, влийте сметану, добре розмішайте. Накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні 10 хвилин.
Смачного!
