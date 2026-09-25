Вкуснее даже кабачковой икры: роскошный грибной паштет с перцем

Грибной сезон открывает множество возможностей для консервирования. Однако привычные маринованные шляпки или сушеные запасы часто хочется разнообразить чем-то по-настоящему изысканным.

Густой, шелковистый паштет из отварных лесных грибов, сочного красного перца, пассерованного лука и концентрированной томатной пасты – это универсальная кулинарная находка. Намазка обладает насыщенным сладковато-пряным вкусом, получается однородной и плотной и служит как самостоятельной закуской к свежему хлебу, так и сытной заправкой для горячих каш или картофельных блюд.

Как приготовить грибной паштет на зиму?

Время : 1 час

: 1 час Порций: около 5 литров паштета

Ингредиенты:

– 3 килограмма отварных лесных грибов;

– 2 килограмма сладкого болгарского перца;

– 1 килограмм лука;

– 250 граммов томатной пасты;

– 400 миллилитров рафинированного масла;

– 150 граммов сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка молотого перца.

Приготовление: