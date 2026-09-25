Вкуснее даже кабачковой икры: роскошный грибной паштет с перцем
Грибной сезон открывает множество возможностей для консервирования. Однако привычные маринованные шляпки или сушеные запасы часто хочется разнообразить чем-то по-настоящему изысканным.
Густой, шелковистый паштет из отварных лесных грибов, сочного красного перца, пассерованного лука и концентрированной томатной пасты – это универсальная кулинарная находка. Намазка обладает насыщенным сладковато-пряным вкусом, получается однородной и плотной и служит как самостоятельной закуской к свежему хлебу, так и сытной заправкой для горячих каш или картофельных блюд.
Как приготовить грибной паштет на зиму?
- Время: 1 час
- Порций: около 5 литров паштета
Ингредиенты:
– 3 килограмма отварных лесных грибов;
– 2 килограмма сладкого болгарского перца;
– 1 килограмм лука;
– 250 граммов томатной пасты;
– 400 миллилитров рафинированного масла;
– 150 граммов сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка молотого перца.
Приготовление:
- Сладкий болгарский перец промойте, удалите семена и белые внутренние перегородки, а репчатый лук очистите от шелухи.
- Пропустите оба овоща по отдельности через мясорубку со средней решеткой.
- В широкой кастрюле с толстым чугунным дном или в казане хорошо разогрейте рафинированное масло, выложите измельченный лук и обжаривайте его до мягкости и появления легкого золотистого оттенка в течение 10–12 минут.
- Добавьте к луку измельченный болгарский перец, перемешайте, доведите массу до кипения и тушите на умеренном огне примерно 1 час, периодически помешивая деревянной лопаткой, чтобы овощи не пригорели ко дну.
- Заранее отваренные до полной готовности грибы откиньте на дуршлаг, дайте стечь лишней влаге и также пропустите через мелкую или среднюю решетку мясорубки.
- Переложите грибную массу в казан к тушеным овощам, добавьте соль, хорошо перемешайте и продолжайте варить смесь на слабом огне еще 1 час, чтоб лишняя жидкость испарилась, а консистенция стала бархатисто-густой.
- Добавьте томатную пасту, всыпьте сахар и черный перец, тщательно распределите ингредиенты по всей массе и проварите все вместе еще 5–7 минут при активном кипении.
- Разложите горячую паштетную массу по чистым сухим пол-литровым банкам, накройте подготовленными крышками и поставьте в широкую кастрюлю с теплой водой (застелив дно полотенцем) для стерилизации.
- Стерилизуйте банки объемом 0,5 литра в кипящей воде ровно 15 минут, после чего герметично закатайте ключом, переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного естественного остывания.
- Храните готовую закуску в темном прохладном погребе или кладовой.