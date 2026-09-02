Густое сливовое варенье на зиму: надежный рецепт, проверенный годами
Густое сливовое варенье удобно иметь под рукой всю зиму. Оно хорошо намазывается, не растекается и готовится всего из трех основных ингредиентов.
Сливовое повидло легко узнать по густой консистенции, но именно она часто становится главной проблемой: масса либо получается жидкой, либо пригорает. Рецепт от SHUBA помогает избежать обоих крайностей благодаря простой последовательности действий.
Что понадобится для сливового повидла?
Достаточно трех основных ингредиентов:
- сливы;
- сахар;
- лимонный сок.
По желанию можно добавить специи по вкусу. Например, часто добавляют корицу или ваниль.
Вкус лета, который стоит сохранить / Фото "Готовить просто"
Какие сливы лучше выбрать
Лучше всего подходят зрелые, но не перезрелые сливы. Они должны быть сладкими и ароматными. Для этого рецепта особенно хорошо подходят сорта с твердой мякотью, например "венгерка".
Как приготовить густое сливовое повидло
- Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки.
- Половинки нарезать на дольки.
- Выложить кусочки слив в кастрюлю и засыпать сахаром.
- Добавить лимонный сок и перемешать.
- Поставить кастрюлю на средний огонь и, помешивая, довести до кипения.
- Уменьшить огонь до минимального и варить 30 минут, время от времени перемешивая и снимая пену.
- Измельчить массу блендером до однородности.
- Довести до кипения и на умеренном огне варить еще 1–1,5 часа, периодически помешивая, пока не получится нужная консистенция.
Как понять, что повидло готово
Густота здесь формируется постепенно: сначала фрукты отдают сок, а затем масса уваривается, то есть теряет лишнюю влагу. Именно поэтому длительное медленное кипение помогает получить более плотную текстуру.
Проверить готовность просто: капните повидло на холодную тарелку. Если капля не растекается, значит, масса уже готова.