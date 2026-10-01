Больше не нужно ждать неделями: звонкая и хрустящая квашеная капуста в банке всего за 3 дня

Классическое квашение капусты в больших бочках нередко ассоциируется с тяжелым трудом: часами нарезки, утомительным перетиранием овощей руками до выделения сока и бесконечным недельным ожиданием. Однако получить ту самую эталонную закуску можно гораздо проще и быстрее.

Секрет заключается в использовании правильного холодного рассола. Овощи не нужно мять и повреждать их волокна, они остаются целыми, а активное брожение в обычной трехлитровой банке заканчивается буквально за 3 – 4 дня. Как быстро заквасить капусту? Время : 30 минут + время квашения

: 30 минут + время квашения Порций: 3-литровая банка Ингредиенты:

– 2 килограмма капусты;

– 2 моркови;

– 1 литр воды;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 2 чайные ложки сахара. Приготовление: С капусты снимите верхние зеленые и поврежденные листья, разрежьте кочан пополам и вырежьте плотный кочанчик. Нарежьте капусту тонкими длинными полосками с помощью специального ножа или шинковки. Очищенную морковь натрите на терке для корейских салатов, чтобы получить красивую тонкую соломку, которая не окрасит рассол в грязный цвет. В большой миске или широкой чаше смешайте нашинкованную капусту с морковью и аккуратно перемешайте руками снизу вверх, равномерно распределяя овощи. Мять, давить или перетирать смесь до появления сока не нужно – именно сохранение упругости обеспечит вот тот самый звонкий фирменный хруст. Овощную массу плотно переложите в чистую сухую трехлитровую банку, хорошо утрамбовывая каждый слой кулаком или деревянной скалкой почти до самого верха. Залейте в банку с капустой обычную холодную питьевую воду до самого верха горлышка. Сразу после этого аккуратно слейте всю жидкость обратно в отдельную емкость или кувшин – так вы получите идеальный объем воды, соответствующий плотности укладки. Добавьте в эту воду каменную соль и сахар, тщательно размешайте ложкой до полного растворения кристаллов и снова залейте полученный рассол в банку до самого верха. Поставьте банку в глубокую тарелку, миску или поддон, так как во время бурного брожения пена и рассол обязательно будут подниматься и переливаться через горлышко. Оставьте банку открытой при комнатной температуре в теплом уголке кухни. Примерно через двенадцать часов начнется активный процесс ферментации. С этого момента обязательно дважды в день прокалывайте капусту до самого дна банки длинной деревянной шпажкой, палочкой для суши или тонким ножом в нескольких местах – это поможет углекислому газу свободно выходить наружу и гарантированно защитит капусту от неприятного запаха и горечи. Оставьте капусту бродить при комнатной температуре на 3 – 4 дня (если на кухне тепло, трех дней обычно вполне достаточно для идеального кисло-сладкого баланса). Как только вкус вас полностью устроит, закройте банку капроновой крышкой и перенесите на полку холодильника или в погреб, чтобы остановить процесс брожения. Подавайте готовую квашеную капусту охлажденной, щедро приправив тонко нарезанным крымским или зеленым луком и сбрызнув ароматным нерафинированным подсолнечным маслом.