21 сентября, 21:47
Хрустящая квашеная капуста в 3-литровой банке: простой рецепт с точными пропорциями
Квашеная капуста – это консерв, которая обязательно должна всегда быть под рукой. И здесь все решают правильные пропорции, проверенные временем и опытом.
Квашеная капуста в первые дни квашения буквально "шумит" – и это нормальная часть процесса брожения. Именно в этот период в ней активно работают молочнокислые бактерии, которые изменяют вкус, аромат и текстуру овоща.
Как легко заквасить капусту?
- Время: 20 минут + время квашения
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма капусты;
– 1 морковь;
– 1 литр охлажденной кипяченой воды;
– 2 столовые ложки соли (с горкой).
Приготовление:
- Мелко нашинковать капусту, натереть морковь, перемешать и переложить в 3-литровую банку, слегка утрамбовывая.
- Растворите соль в литре охлажденной кипяченой воды и залейте капусту рассолом.
- Поставьте банку в емкость, накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня.
- Ежедневно протыкайте капусту чистой палочкой до самого дна, чтобы выходили газы.
- Когда брожение завершится, пена исчезнет, а рассол станет светлым, закройте банку крышкой и переставьте в холодильник или погреб.