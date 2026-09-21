Хрустящая квашеная капуста в 3-литровой банке: простой рецепт с точными пропорциями

Квашеная капуста – это консерв, которая обязательно должна всегда быть под рукой. И здесь все решают правильные пропорции, проверенные временем и опытом.

Квашеная капуста в первые дни квашения буквально "шумит" – и это нормальная часть процесса брожения. Именно в этот период в ней активно работают молочнокислые бактерии, которые изменяют вкус, аромат и текстуру овоща. Как легко заквасить капусту? Время : 20 минут + время квашения

: 20 минут + время квашения Порций: 3-литровая банка Ингредиенты:

– 2,5 килограмма капусты;

– 1 морковь;

– 1 литр охлажденной кипяченой воды;

– 2 столовые ложки соли (с горкой). Приготовление: Мелко нашинковать капусту, натереть морковь, перемешать и переложить в 3-литровую банку, слегка утрамбовывая. Растворите соль в литре охлажденной кипяченой воды и залейте капусту рассолом. Поставьте банку в емкость, накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня. Ежедневно протыкайте капусту чистой палочкой до самого дна, чтобы выходили газы. Когда брожение завершится, пена исчезнет, а рассол станет светлым, закройте банку крышкой и переставьте в холодильник или погреб.