Маринованные огурцы за 15 минут: безумно вкусная закуска на все случаи жизни

Обычные свежие огурцы легко превратить в ресторанную закуску. Нужно лишь сочетать их с подходящими ингредиентами.

Благодаря сбалансированному сочетанию дижонской горчицы, меда, чеснока и перца чили овощи мгновенно пропитаются ароматами и останутся идеально хрустящими. Главное преимущество этой закуски – она готова к подаче уже через 15 минут после нарезки, поэтому станет отличным вариантом на все случаи жизни. Как быстро замариновать огурцы? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 800 граммов свежих огурцов;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 пучок зелени;

– 1 перец чили;

– 2 столовые ложки дижонской горчицы;

– 2 столовые ложки яблочного уксуса;

– 2 чайные ложки меда;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка соли. Приготовление: Огурцы промойте, срежьте кончики и нарежьте средними брусочками, кружочками или четвертинками. Чеснок и зелень мелко порубите, а острый перец чили нарежьте тонкими кольцами (для более мягкого вкуса семена можно удалить). В отдельной посуде смешайте дижонскую горчицу, мед, яблочный уксус, растительное масло и соль, после чего тщательно перемешайте венчиком или вилкой до получения однородной эмульсии. Переложите огурцы в глубокую миску или контейнер, добавьте подготовленную зелень, чеснок и чили. Залейте овощи медово-горчичным маринадом, хорошо встряхните или перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся соусом. Оставьте при комнатной температуре на 10–15 минут для быстрого маринования.