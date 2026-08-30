30 августа, 17:30
Маринованные огурцы за 15 минут: безумно вкусная закуска на все случаи жизни
Обычные свежие огурцы легко превратить в ресторанную закуску. Нужно лишь сочетать их с подходящими ингредиентами.
Благодаря сбалансированному сочетанию дижонской горчицы, меда, чеснока и перца чили овощи мгновенно пропитаются ароматами и останутся идеально хрустящими. Главное преимущество этой закуски – она готова к подаче уже через 15 минут после нарезки, поэтому станет отличным вариантом на все случаи жизни.
Как быстро замариновать огурцы?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов свежих огурцов;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 пучок зелени;
– 1 перец чили;
– 2 столовые ложки дижонской горчицы;
– 2 столовые ложки яблочного уксуса;
– 2 чайные ложки меда;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка соли.
Приготовление:
- Огурцы промойте, срежьте кончики и нарежьте средними брусочками, кружочками или четвертинками.
- Чеснок и зелень мелко порубите, а острый перец чили нарежьте тонкими кольцами (для более мягкого вкуса семена можно удалить).
- В отдельной посуде смешайте дижонскую горчицу, мед, яблочный уксус, растительное масло и соль, после чего тщательно перемешайте венчиком или вилкой до получения однородной эмульсии.
- Переложите огурцы в глубокую миску или контейнер, добавьте подготовленную зелень, чеснок и чили.
- Залейте овощи медово-горчичным маринадом, хорошо встряхните или перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся соусом.
- Оставьте при комнатной температуре на 10–15 минут для быстрого маринования.