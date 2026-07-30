Как приготовить хрустящие домашние маринованные огурцы: самый простой летний рецепт

Домашние маринованные огурцы могут стать хрустящими уже через 48 часов, если правильно сочетать уксус, соль и холодильник.

Домашние маринованные огурцы могут стать хрустящими уже через 48 часов, если правильно сочетать уксус, соль и холод. Именно на этом и основан простой рецепт от The Kitchn.

В чем секрет хрусткости?

Здесь огурцы не ферментируются долго. Их быстро заливают горячим рассолом из воды, яблочного уксуса и соли, а затем ставят в холодильник.

Именно эта комбинация – уксус, соль и холод – помогает сохранить плотную текстуру. Поэтому огурцы не успевают стать мягкими.

В банку также добавляют чеснок, семена укропа и хлопья красного перца. Благодаря этому вкус получается не пресным, а более выразительным: с легкой остротой, ароматом укропа и заметной кислинкой.

Что нужно для домашних маринованных огурцов?

В этом рецепте используются простые ингредиенты, которые легко найти на кухне или в ближайшем магазине.

огурцы;

вода;

яблочный уксус;

соль;

измельченный чеснок;

семена укропа;

пластинки красного перца.

Как приготовить эти огурцы?

В небольшой кастрюле смешайте воду, яблочный уксус и соль и доведите смесь до кипения. Пока рассол нагревается, помойте банки и огурцы. Срежьте у огурцов кончики. По желанию оставьте их целыми или разрежьте вдоль. Сложите огурцы в банку, оставив примерно 1/2 дюйма свободного места сверху. Добавьте измельченный чеснок, семена укропа и хлопья красного перца. Залейте огурцы кипящим рассолом. Закрутите крышку не слишком плотно, дайте банке остыть до комнатной температуры, а затем поставьте ее в холодильник. Оставьте огурцы в холодильнике не менее чем на 48 часов.

Почему этот способ работает?

Быстрые холодильные соления не проходят длительную ферментацию. Огурцы консервируются уксусом, солью и холодом, и именно поэтому уже через двое суток могут стать хрустящими.