Как приготовить хрустящие домашние маринованные огурцы: самый простой летний рецепт
Домашние маринованные огурцы могут стать хрустящими уже через 48 часов, если правильно сочетать уксус, соль и холодильник.
Домашние маринованные огурцы могут стать хрустящими уже через 48 часов, если правильно сочетать уксус, соль и холод. Именно на этом и основан простой рецепт от The Kitchn.
В чем секрет хрусткости?
Здесь огурцы не ферментируются долго. Их быстро заливают горячим рассолом из воды, яблочного уксуса и соли, а затем ставят в холодильник.
Именно эта комбинация – уксус, соль и холод – помогает сохранить плотную текстуру. Поэтому огурцы не успевают стать мягкими.
В банку также добавляют чеснок, семена укропа и хлопья красного перца. Благодаря этому вкус получается не пресным, а более выразительным: с легкой остротой, ароматом укропа и заметной кислинкой.
Что нужно для домашних маринованных огурцов?
В этом рецепте используются простые ингредиенты, которые легко найти на кухне или в ближайшем магазине.
- огурцы;
- вода;
- яблочный уксус;
- соль;
- измельченный чеснок;
- семена укропа;
- пластинки красного перца.
Как приготовить эти огурцы?
- В небольшой кастрюле смешайте воду, яблочный уксус и соль и доведите смесь до кипения.
- Пока рассол нагревается, помойте банки и огурцы.
- Срежьте у огурцов кончики. По желанию оставьте их целыми или разрежьте вдоль.
- Сложите огурцы в банку, оставив примерно 1/2 дюйма свободного места сверху.
- Добавьте измельченный чеснок, семена укропа и хлопья красного перца.
- Залейте огурцы кипящим рассолом.
- Закрутите крышку не слишком плотно, дайте банке остыть до комнатной температуры, а затем поставьте ее в холодильник.
- Оставьте огурцы в холодильнике не менее чем на 48 часов.
Почему этот способ работает?
Быстрые холодильные соления не проходят длительную ферментацию. Огурцы консервируются уксусом, солью и холодом, и именно поэтому уже через двое суток могут стать хрустящими.