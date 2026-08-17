Маринованные огурцы холодным способом: простой рецепт на зиму от хозяйки

Маринованные огурцы – это именно та заготовка, в которой вкус зависит не от уксуса или специй из пакета, а от правильного рассола, зелени и времени. Их не маринуют, а оставляют медленно кваситься, поэтому огурцы постепенно меняют цвет, приобретают характерную кислинку и становятся плотными.

В этом рецепте используют холодный рассол, листья хрена, вишни, дуба, смородины, укроп, тархун и щирицу. После квашения огурцы раскладывают в банки, заливают чистой водой и переносят в прохладное место – так их можно сохранить на зиму без уксуса. Как приготовить маринованные огурцы на зиму? Время : 30 минут + примерно 10 дней на квашение

: 30 минут + примерно 10 дней на квашение Порций: зависит от количества огурцов Ингредиенты:

– огурцы;

– листья хрена;

– чеснок;

– листья вишни;

– дубовые листья;

– листья черной смородины;

– тархун;

– зонтики укропа;

– щирица.

Для рассола на 1 литр воды:

– 100 граммов морской нейодированной соли. Приготовление: Огурцы хорошо промойте и замочите в холодной воде на 2 часа. На дно большой кастрюли выложите часть зелени: листья хрена, вишни, дуба, черной смородины, тархун, зонтики укропа, щирицу и чеснок. Сверху плотно выложите огурцы, а затем снова накройте их зеленью. В холодной воде растворите морскую нейодированную соль из расчета 100 граммов соли на 1 литр воды. Залейте огурцы рассолом, сверху положите небольшой груз, например тарелку, накройте кастрюлю крышкой и оставьте при комнатной температуре. Периодически промывайте тарелку, которая стоит сверху в качестве груза. ʼ Примерно через 10 дней огурцы покроются белым налетом и приобретут оливковый цвет. После этого удалите зелень и чеснок, промойте огурцы и разложите по чистым банкам. Каждую банку залейте чистой водой до самого верха, закройте винтовой крышкой и перенесите в погреб или поставьте в темное место для хранения. Пробовать такие огурцы лучше всего через 1 – 2 месяца.