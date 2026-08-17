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17 августа, 19:46
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Маринованные огурцы холодным способом: простой рецепт на зиму от хозяйки

Лилия Имбировская-Сиваковская

Маринованные огурцы – это именно та заготовка, в которой вкус зависит не от уксуса или специй из пакета, а от правильного рассола, зелени и времени. Их не маринуют, а оставляют медленно кваситься, поэтому огурцы постепенно меняют цвет, приобретают характерную кислинку и становятся плотными.

В этом рецепте используют холодный рассол, листья хрена, вишни, дуба, смородины, укроп, тархун и щирицу. После квашения огурцы раскладывают в банки, заливают чистой водой и переносят в прохладное место – так их можно сохранить на зиму без уксуса.

Как приготовить маринованные огурцы на зиму?

  • Время: 30 минут + примерно 10 дней на квашение
  • Порций: зависит от количества огурцов

Ингредиенты: 
– огурцы; 
– листья хрена; 
– чеснок; 
– листья вишни; 
– дубовые листья; 
– листья черной смородины; 
– тархун; 
– зонтики укропа; 
– щирица. 
Для рассола на 1 литр воды: 
– 100 граммов морской нейодированной соли.

Приготовление:

  1. Огурцы хорошо промойте и замочите в холодной воде на 2 часа.
  2. На дно большой кастрюли выложите часть зелени: листья хрена, вишни, дуба, черной смородины, тархун, зонтики укропа, щирицу и чеснок.
  3. Сверху плотно выложите огурцы, а затем снова накройте их зеленью.
  4. В холодной воде растворите морскую нейодированную соль из расчета 100 граммов соли на 1 литр воды.
  5. Залейте огурцы рассолом, сверху положите небольшой груз, например тарелку, накройте кастрюлю крышкой и оставьте при комнатной температуре.
  6. Периодически промывайте тарелку, которая стоит сверху в качестве груза. ʼ
  7. Примерно через 10 дней огурцы покроются белым налетом и приобретут оливковый цвет.
  8. После этого удалите зелень и чеснок, промойте огурцы и разложите по чистым банкам.
  9. Каждую банку залейте чистой водой до самого верха, закройте винтовой крышкой и перенесите в погреб или поставьте в темное место для хранения.
  10. Пробовать такие огурцы лучше всего через 1 – 2 месяца.

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