Съедят с стола в первую очередь: гениальная закуска из баклажанов и сыра, которая затмит бутерброды
Тарталетки с баклажанами и сыром – это тот случай, когда праздничная закуска выглядит изысканно, а готовится просто и без лишних хитростей. Все зависит от правильной работы с тестом, отдельного запекания баклажанов и двухслойной начинки.
Песочные тарталетки здесь служат маленькими корзинами для двух отдельных начинок: запеченных баклажанов и мягкого сыра с чесноком и орехами. Именно такое разделение и делает закуску удачной: основа не размокает, а начинка получается нежной и выразительной.
В чем секрет рассыпчатой основы?
Тесто для тарталеток рекомендуют не вымешивать дольше, чем нужно, а масло брать холодным. Именно это помогает сохранить хрупкую структуру, а не сделать основу плотной.
После замешивания тесто должно еще час постоять в холодильнике.
Как подготовить баклажаны?
Баклажаны нарезают кружочками, солят и оставляют на 15 – 20 минут, а затем промывают. Так они лучше запекаются: сначала отдельно, а уже потом попадают в начинку.
После этого баклажаны смазывают частью оливкового масла и запекают 30 – 40 минут при 160 градусах.
Как готовят творожную начинку?
Для творожного слоя мягкий творог перемешивают с чесноком, грецкими орехами, солью и перцем. Отдельно готовые баклажаны мелко нарезают, смешивают с укропом, добавляют немного оливкового масла и соли.
Затем обе массы выкладывают в тарталетки слоями и еще раз запекают 20 минут при 180 градусах до золотистого цвета.
Обратите внимание! Конкретный вид мягкого сыра в оригинальном рецепте не указан, поэтому не стоит самостоятельно заменять его на крем-сыр, рикотту или другой продукт.
Как приготовить тарталетки с баклажанами и сыром
- Время: 1 час 20 минут + 10 минут на подготовку
- Порций: 6
Ингредиенты:
– мука;
– холодное масло;
– желток;
– соль;
– немного холодной воды;
– баклажаны;
– оливковое масло;
– чеснок;
– грецкие орехи;
– мягкий сыр;
– перец;
– укроп.
Приготовление:
- Просейте муку, добавьте нарезанное кубиками холодное масло и порубите ножом до крошки.
- Добавьте желток, соль и немного холодной воды. Быстро замесите тесто, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 1 час.
- Баклажаны помойте, нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 15 – 20 минут. Затем промойте, смажьте частью оливкового масла и запекайте 30 – 40 минут при 160 градусах.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс, орехи измельчите. Смешайте мягкий сыр с чесноком, орехами, солью и перцем.
- Запеченные баклажаны мелко нарежьте, добавьте измельченный укроп, немного оставшегося оливкового масла и соль, перемешайте.
- Разделите охлажденное тесто на 6 частей, раскатайте и выложите в формочки для тарталеток. Выпекайте 15 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
- Слегка остудите и выньте тарталетки из формочек.
- Выложите на дно тарталеток баклажанную массу, сверху – творожную. Запекайте еще 20 минут при 180 градусах до золотистого цвета.