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2 сентября, 22:40
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Съедят с стола в первую очередь: гениальная закуска из баклажанов и сыра, которая затмит бутерброды

Лилия Имбировская-Сиваковская

Тарталетки с баклажанами и сыром – это тот случай, когда праздничная закуска выглядит изысканно, а готовится просто и без лишних хитростей. Все зависит от правильной работы с тестом, отдельного запекания баклажанов и двухслойной начинки.

Песочные тарталетки здесь служат маленькими корзинами для двух отдельных начинок: запеченных баклажанов и мягкого сыра с чесноком и орехами. Именно такое разделение и делает закуску удачной: основа не размокает, а начинка получается нежной и выразительной.

В чем секрет рассыпчатой основы?

Тесто для тарталеток рекомендуют не вымешивать дольше, чем нужно, а масло брать холодным. Именно это помогает сохранить хрупкую структуру, а не сделать основу плотной.

После замешивания тесто должно еще час постоять в холодильнике.

Как подготовить баклажаны?

Баклажаны нарезают кружочками, солят и оставляют на 15 – 20 минут, а затем промывают. Так они лучше запекаются: сначала отдельно, а уже потом попадают в начинку.

После этого баклажаны смазывают частью оливкового масла и запекают 30 – 40 минут при 160 градусах.

Как готовят творожную начинку?

Для творожного слоя мягкий творог перемешивают с чесноком, грецкими орехами, солью и перцем. Отдельно готовые баклажаны мелко нарезают, смешивают с укропом, добавляют немного оливкового масла и соли.

Затем обе массы выкладывают в тарталетки слоями и еще раз запекают 20 минут при 180 градусах до золотистого цвета.

Обратите внимание! Конкретный вид мягкого сыра в оригинальном рецепте не указан, поэтому не стоит самостоятельно заменять его на крем-сыр, рикотту или другой продукт.

Как приготовить тарталетки с баклажанами и сыром

  • Время: 1 час 20 минут + 10 минут на подготовку
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– мука; 
– холодное масло; 
– желток; 
– соль; 
– немного холодной воды; 
– баклажаны; 
– оливковое масло; 
– чеснок; 
– грецкие орехи; 
– мягкий сыр; 
– перец; 
– укроп.

Приготовление:

  1. Просейте муку, добавьте нарезанное кубиками холодное масло и порубите ножом до крошки.
  2. Добавьте желток, соль и немного холодной воды. Быстро замесите тесто, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 1 час.
  3. Баклажаны помойте, нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 15 – 20 минут. Затем промойте, смажьте частью оливкового масла и запекайте 30 – 40 минут при 160 градусах.
  4. Чеснок очистите и пропустите через пресс, орехи измельчите. Смешайте мягкий сыр с чесноком, орехами, солью и перцем.
  5. Запеченные баклажаны мелко нарежьте, добавьте измельченный укроп, немного оставшегося оливкового масла и соль, перемешайте.
  6. Разделите охлажденное тесто на 6 частей, раскатайте и выложите в формочки для тарталеток. Выпекайте 15 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
  7. Слегка остудите и выньте тарталетки из формочек.
  8. Выложите на дно тарталеток баклажанную массу, сверху – творожную. Запекайте еще 20 минут при 180 градусах до золотистого цвета.