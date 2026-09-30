"Оливье" и "Цезарь" отдыхают: сказочный салат из пекинской капусты, ветчины и сухариков

Салат – это всегда возможность без особых усилий создать шедевр. Достаточно нескольких ингредиентов, чтобы ваш ужин превратился в праздник.

Секрет этого салата кроется в идеальном сочетании ингредиентов. Можете смело подавать его даже на праздничный стол – гости обязательно будут благодарить вас и спрашивать рецепт, рассказывает "Господинька". Как приготовить салат из пекинской капусты и ветчины? Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 400 граммов пекинской капусты;

– 150 граммов свежего огурца;

– 200 граммов ветчины;

– 200 граммов консервированной кукурузы;

– 70 граммов майонеза;

– соль и перец по вкусу;

сухарики:

– 4 ломтика белого хлеба;

– пол чайной ложки прованских трав;

– 1 столовая ложка оливкового масла. Приготовление: Ломтики белого хлеба нарежьте ровными небольшими кубиками, переложите в миску или сразу на противень, полейте ложкой оливкового масла и щедро посыпьте прованскими травами. Хорошо перемешайте руками, чтобы масло со специями равномерно покрыло хлеб, и подсушите в разогретой до 180 градусов духовке или на сухой сковороде примерно 7 – 10 минут до румяного золотистого хруста, после чего дайте полностью остыть. Пекинскую капусту тонко нашинковать ножом, свежие огурцы и ветчину нарезать аккуратной соломкой одинаковой толщины. Из консервированной кукурузы слейте всю жидкость. В глубокой салатнице смешайте нашинкованную капусту, ветчину, огурцы и сладкую кукурузу. Добавьте щепотку соли, свежемолотый черный перец, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте двумя лопатками, чтобы сохранить легкость и сочность овощей. Подавайте салат, щедро посыпав его сверху остывшими хрустящими сухариками непосредственно перед подачей на стол, или поставьте мисочку с гренками рядом, чтобы хлеб сохранил свой звонкий хруст и не размок в майонезной заправке.