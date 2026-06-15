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15 июня, 16:15
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Не только шарлотка и десерты: 3 интересных блюда из клубники – здесь есть даже суп

Лилия Имбировская-Сиваковская

Клубника – — настоящая звезда лета, открывающая множество возможностей. И речь идет не только о десертах, хотя с ней они получаются просто восхитительными.

Клубника — это не только сладкие торты и варенье. Благодаря балансу сахара и естественной кислинки она является гениальным кулинарным "хамелеоном", который фантастически работает в несладких и горячих блюдах. 24 Канал собрал несколько рецептов, которые точно стоит попробовать.

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Клубничный соус к мясу

Каким бы ни было основное блюдо, клубничный соус придаст ему незабываемый колорит. Тем более, что он приготовлен по рецепту Алекса Якутова.

Ингредиенты: 
– 1 килограмм клубники; 
– щепотка соли; 
– 1 столовая ложка имбиря; 
– 1 столовая ложка бальзамического уксуса; 
– 100 граммов сахара; 
– 1 острый перец чили; 
– половина лимона.

Приготовление:

  1. Подготовленную клубнику без плодоножек выложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и поставьте на плиту.
  2. Доведите смесь до кипения, а после растворения сахара добавьте натертый имбирь, щепотку соли и измельченный чили (предварительно удалив семена).
  3. Проварите массу в течение 5 минут.
  4. Дайте ягодной основе немного остыть и тщательно взбейте ее блендером до однородности.
  5. Переложите пюре в кастрюлю, влейте бальзамический уксус и свежий сок половины лимона.
  6. Уваривайте соус на слабом огне, регулярно помешивая, примерно 15 минут до желаемой густоты.
  7. Готовый клубничный соус полностью остудите и подавайте к мясным блюдам.

Изысканный салат

Ингредиенты: 
– 100 граммов свежего салата;
– 50 граммов сыра Камамбер;
– 4 свежих клубники;
– 1 кусочек хамона;
соус: 
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– пол чайной ложки бальзамического уксуса;
– 1 чайная ложка малинового сыра;
– пол чайной ложки французской горчицы.

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Приготовление:

  1. Измельчите спелую клубнику, сыр и ломтики хамона.
  2. Сформируйте на тарелке подушку из свежих салатных листьев.
  3. В отдельной емкости смешайте все компоненты для заправки, полейте ею выложенные ингредиенты и аккуратно перемешайте блюдо.

Гаспачо с клубникой

А как насчет супа с клубникой? Получится вкусно и оригинально. Поэкспериментируем с рецептом портала Shuba.

Ингредиенты: 
– 1 зубчик чеснока;
– 70 граммов зеленого болгарского перца;
– 40 граммов огурца;
– 500 граммов клубники;
– 1 луковица;
– 3 столовые ложки винного уксуса;
– 5 столовых ложек оливкового масла.

Приготовление:

  1. Подготовленные и промытые овощи предварительно измельчите: очищенные лук и чеснок нарежьте крупными ломтиками, помидоры разделите на четвертинки, а болгарский перец очистите от семян и произвольно порежьте.
  2. Переложите все овощное ассорти в чашу кухонного комбайна и взбивайте в течение нескольких секунд, пока масса не превратится в абсолютно однородную, гладкую жидкую смесь без единого крупного кусочка.
  3. Готовое блюдо отправьте в холодильник до полного охлаждения, после чего подавайте к столу.

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