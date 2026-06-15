Не только шарлотка и десерты: 3 интересных блюда из клубники – здесь есть даже суп

Клубника – — настоящая звезда лета, открывающая множество возможностей. И речь идет не только о десертах, хотя с ней они получаются просто восхитительными.

Клубника — это не только сладкие торты и варенье. Благодаря балансу сахара и естественной кислинки она является гениальным кулинарным "хамелеоном", который фантастически работает в несладких и горячих блюдах. 24 Канал собрал несколько рецептов, которые точно стоит попробовать.

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Клубничный соус к мясу

Каким бы ни было основное блюдо, клубничный соус придаст ему незабываемый колорит. Тем более, что он приготовлен по рецепту Алекса Якутова.

Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка имбиря;

– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;

– 100 граммов сахара;

– 1 острый перец чили;

– половина лимона.

Приготовление:

Подготовленную клубнику без плодоножек выложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и поставьте на плиту. Доведите смесь до кипения, а после растворения сахара добавьте натертый имбирь, щепотку соли и измельченный чили (предварительно удалив семена). Проварите массу в течение 5 минут. Дайте ягодной основе немного остыть и тщательно взбейте ее блендером до однородности. Переложите пюре в кастрюлю, влейте бальзамический уксус и свежий сок половины лимона. Уваривайте соус на слабом огне, регулярно помешивая, примерно 15 минут до желаемой густоты. Готовый клубничный соус полностью остудите и подавайте к мясным блюдам.

Изысканный салат

Ингредиенты:

– 100 граммов свежего салата;

– 50 граммов сыра Камамбер;

– 4 свежих клубники;

– 1 кусочек хамона;

соус:

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– пол чайной ложки бальзамического уксуса;

– 1 чайная ложка малинового сыра;

– пол чайной ложки французской горчицы.

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Приготовление:

Измельчите спелую клубнику, сыр и ломтики хамона. Сформируйте на тарелке подушку из свежих салатных листьев. В отдельной емкости смешайте все компоненты для заправки, полейте ею выложенные ингредиенты и аккуратно перемешайте блюдо.

Гаспачо с клубникой

А как насчет супа с клубникой? Получится вкусно и оригинально. Поэкспериментируем с рецептом портала Shuba.

Ингредиенты:

– 1 зубчик чеснока;

– 70 граммов зеленого болгарского перца;

– 40 граммов огурца;

– 500 граммов клубники;

– 1 луковица;

– 3 столовые ложки винного уксуса;

– 5 столовых ложек оливкового масла.

Приготовление: