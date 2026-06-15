Не только шарлотка и десерты: 3 интересных блюда из клубники – здесь есть даже суп
Клубника – — настоящая звезда лета, открывающая множество возможностей. И речь идет не только о десертах, хотя с ней они получаются просто восхитительными.
Клубника — это не только сладкие торты и варенье. Благодаря балансу сахара и естественной кислинки она является гениальным кулинарным "хамелеоном", который фантастически работает в несладких и горячих блюдах. 24 Канал собрал несколько рецептов, которые точно стоит попробовать.
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Клубничный соус к мясу
Каким бы ни было основное блюдо, клубничный соус придаст ему незабываемый колорит. Тем более, что он приготовлен по рецепту Алекса Якутова.
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка имбиря;
– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
– 100 граммов сахара;
– 1 острый перец чили;
– половина лимона.
Приготовление:
- Подготовленную клубнику без плодоножек выложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и поставьте на плиту.
- Доведите смесь до кипения, а после растворения сахара добавьте натертый имбирь, щепотку соли и измельченный чили (предварительно удалив семена).
- Проварите массу в течение 5 минут.
- Дайте ягодной основе немного остыть и тщательно взбейте ее блендером до однородности.
- Переложите пюре в кастрюлю, влейте бальзамический уксус и свежий сок половины лимона.
- Уваривайте соус на слабом огне, регулярно помешивая, примерно 15 минут до желаемой густоты.
- Готовый клубничный соус полностью остудите и подавайте к мясным блюдам.
Изысканный салат
Ингредиенты:
– 100 граммов свежего салата;
– 50 граммов сыра Камамбер;
– 4 свежих клубники;
– 1 кусочек хамона;
соус:
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– пол чайной ложки бальзамического уксуса;
– 1 чайная ложка малинового сыра;
– пол чайной ложки французской горчицы.
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Приготовление:
- Измельчите спелую клубнику, сыр и ломтики хамона.
- Сформируйте на тарелке подушку из свежих салатных листьев.
- В отдельной емкости смешайте все компоненты для заправки, полейте ею выложенные ингредиенты и аккуратно перемешайте блюдо.
Гаспачо с клубникой
А как насчет супа с клубникой? Получится вкусно и оригинально. Поэкспериментируем с рецептом портала Shuba.
Ингредиенты:
– 1 зубчик чеснока;
– 70 граммов зеленого болгарского перца;
– 40 граммов огурца;
– 500 граммов клубники;
– 1 луковица;
– 3 столовые ложки винного уксуса;
– 5 столовых ложек оливкового масла.
Приготовление:
- Подготовленные и промытые овощи предварительно измельчите: очищенные лук и чеснок нарежьте крупными ломтиками, помидоры разделите на четвертинки, а болгарский перец очистите от семян и произвольно порежьте.
- Переложите все овощное ассорти в чашу кухонного комбайна и взбивайте в течение нескольких секунд, пока масса не превратится в абсолютно однородную, гладкую жидкую смесь без единого крупного кусочка.
- Готовое блюдо отправьте в холодильник до полного охлаждения, после чего подавайте к столу.