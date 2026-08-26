Забудьте о духовке: как приготовить нежный яблочный мусс всего из нескольких ингредиентов

Легкий яблочный мусс без духовки, муки и желатина – это тот случай, когда несколько доступных ингредиентов превращаются в нежный десерт с кремовой текстурой.

Яблочный мусс получается нежным и держит форму без желатина благодаря самой фруктовой основе. В этом рецепте все просто: несколько доступных ингредиентов, минимум шагов и десерт, для которого не нужна духовка. Как приготовить яблочный мусс? Время: 20 минут

20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 3 яблока;

– 200 миллилитров воды;

– 100 грамм сахара;

– ванильный экстракт;

– 80 граммов кукурузного крахмала;

– 250 миллилитров сливок;

– 80 граммов сахарной пудры;

– корица для украшения. Приготовление: Очистите яблоки, нарежьте кусочками, добавьте воду и взбейте блендером до однородной массы. Перелейте смесь в кастрюлю, всыпьте сахар и добавьте немного ванильного экстракта. Хорошо перемешайте. Добавьте кукурузный крахмал и еще раз тщательно перемешайте. Проварите яблочную массу до состояния пюре и загустения. Переложите основу в миску, накройте пищевой пленкой вплотную и оставьте остывать. Отдельно взбейте сливки с сахарной пудрой до получения нежной, пышной кремообразной массы. Смешайте охлажденную яблочную основу со взбитыми сливками. Разложите готовый мусс в формочки для десертов через кондитерский мешок и поставьте охлаждаться. Перед подачей посыпьте десерт корицей.