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26 августа, 16:13
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Забудьте о духовке: как приготовить нежный яблочный мусс всего из нескольких ингредиентов

Лилия Имбировская-Сиваковская

Легкий яблочный мусс без духовки, муки и желатина – это тот случай, когда несколько доступных ингредиентов превращаются в нежный десерт с кремовой текстурой.

Яблочный мусс получается нежным и держит форму без желатина благодаря самой фруктовой основе. В этом рецепте все просто: несколько доступных ингредиентов, минимум шагов и десерт, для которого не нужна духовка.

Как приготовить яблочный мусс?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 3 яблока; 
– 200 миллилитров воды; 
– 100 грамм сахара; 
– ванильный экстракт; 
– 80 граммов кукурузного крахмала; 
– 250 миллилитров сливок; 
– 80 граммов сахарной пудры; 
– корица для украшения.

Приготовление:

  1. Очистите яблоки, нарежьте кусочками, добавьте воду и взбейте блендером до однородной массы.
  2. Перелейте смесь в кастрюлю, всыпьте сахар и добавьте немного ванильного экстракта. Хорошо перемешайте.
  3. Добавьте кукурузный крахмал и еще раз тщательно перемешайте.
  4. Проварите яблочную массу до состояния пюре и загустения.
  5. Переложите основу в миску, накройте пищевой пленкой вплотную и оставьте остывать.
  6. Отдельно взбейте сливки с сахарной пудрой до получения нежной, пышной кремообразной массы.
  7. Смешайте охлажденную яблочную основу со взбитыми сливками.
  8. Разложите готовый мусс в формочки для десертов через кондитерский мешок и поставьте охлаждаться.
  9. Перед подачей посыпьте десерт корицей.

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