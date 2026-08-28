Эти яблоки лучше всего подходят для соков и других заготовок: их аромат слышен даже из другой комнаты

Lafayette – это тот случай, когда неприметное на вид яблоко оказывается настоящей находкой для сока, пюре и выпечки. Его ценят за сочную, хрустящую мякоть, яркий аромат и сбалансированный сладко-кислый вкус.

Его главный козырь – сочная, хрустящая мякоть и яркий аромат, который не теряется даже после нарезки. Сорт легко узнать по золотистой кожице, почти без красного румянца, и по плотной, сочной мякоти, рассказывает Moje gotowanie.

Почему Lafayette отличаются от других яблок?

У этих яблок плотная, хрупкая текстура, поэтому они отчетливо хрустят и не кажутся мягкими или мучнистыми. Именно такая структура делает их удобными и для свежего перекуса, и для переработки.

Вкус у "Лафайет" сладкий, но с легкой кислинкой. Благодаря этому они не получаются приторно-сладкими и хорошо подходят для домашнего сока, компота или пюре.

Эти яблоки стоит узнать / Фото ifo

Почему они так хорошо подходят для заготовок?

Сочность – главная причина, почему эти яблоки рекомендуют брать именно для переработки. Из них легче получить насыщенный напиток, а для более яркого вкуса их можно смешать с более кислыми сортами.

Lafayette подходят не только для сока. Они хорошо используются в компотах, муссах, пюре, повидле, а также в домашней шарлотке и штруделе.

Плотная мякоть что к тому же хорошо держит форму во время выпечки. Поэтому кусочки яблока не распадаются в начинке, а остаются заметными и сохраняют свою текстуру.

Когда искать Lafayette на рынке?

Этот сорт собирают обычно в конце августа – начале сентября, а также в сентябре – октябре. В продаже он появляется примерно на две недели раньше, чем более популярная "Гала".

После покупки Lafayette лучше быстро съесть или переработать. В обычной холодильной камере они хранятся около 1–1,5 месяца.