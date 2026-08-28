Его главный козырь – сочная, хрустящая мякоть и яркий аромат, который не теряется даже после нарезки. Сорт легко узнать по золотистой кожице, почти без красного румянца, и по плотной, сочной мякоти, рассказывает Moje gotowanie.
Почему Lafayette отличаются от других яблок?
У этих яблок плотная, хрупкая текстура, поэтому они отчетливо хрустят и не кажутся мягкими или мучнистыми. Именно такая структура делает их удобными и для свежего перекуса, и для переработки.
Вкус у "Лафайет" сладкий, но с легкой кислинкой. Благодаря этому они не получаются приторно-сладкими и хорошо подходят для домашнего сока, компота или пюре.
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Эти яблоки стоит узнать / Фото ifo
Почему они так хорошо подходят для заготовок?
Сочность – главная причина, почему эти яблоки рекомендуют брать именно для переработки. Из них легче получить насыщенный напиток, а для более яркого вкуса их можно смешать с более кислыми сортами.
Lafayette подходят не только для сока. Они хорошо используются в компотах, муссах, пюре, повидле, а также в домашней шарлотке и штруделе.
Плотная мякоть что к тому же хорошо держит форму во время выпечки. Поэтому кусочки яблока не распадаются в начинке, а остаются заметными и сохраняют свою текстуру.
Когда искать Lafayette на рынке?
Этот сорт собирают обычно в конце августа – начале сентября, а также в сентябре – октябре. В продаже он появляется примерно на две недели раньше, чем более популярная "Гала".
После покупки Lafayette лучше быстро съесть или переработать. В обычной холодильной камере они хранятся около 1–1,5 месяца.