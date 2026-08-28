Його головний козир – соковитий, хрусткий м’якуш і яскравий аромат, який не губиться навіть після нарізання. Сорт легко впізнати за золотистою шкіркою, майже без червоного рум’янцю, і за щільним, соковитим м’якушем, розповідає Moje gotowanie.

Чим Lafayette вирізняються серед інших яблук?

У цих яблук щільна, крихка текстура, тож вони виразно хрумтять і не здаються м’якшими чи борошнистими. Саме така структура робить їх зручними і для свіжого перекусу, і для переробки.

Смак у Lafayette солодкий, але з легкою кислинкою. Завдяки цьому вони не виходять нудотно-солодкими й добре підходять для домашнього соку, компоту або пюре.

Ці яблука варто впізнавати / Фото ifo

Чому вони так добре підходять для заготовок?

Соковитість – головна причина, чому ці яблука радять брати саме на переробку. З них легше отримати насичений напій, а для яскравішого смаку їх можна змішати з кислішими сортами.

Lafayette пасують не лише до соку. Вони добре працюють у компотах, мусах, протертих пюре, повидлі, а також у домашній шарлотці та штруделі.

Щільний м’якуш ще й тримає форму під час випікання. Тож шматочки яблука не розпадаються в начинці, а залишаються помітними й текстурними.

Коли шукати Lafayette на ринку?

Збирають цей сорт зазвичай наприкінці серпня – на початку вересня, а також у вересні – жовтні. У продажу він з’являється приблизно на два тижні раніше, ніж більш популярна "Гала".

Після покупки Lafayette краще швидко з’їсти або переробити. У звичайній холодильній камері вони зберігаються близько 1 – 1,5 місяця.