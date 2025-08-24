С приближением Дня Независимости многие задумываются над тем, что приготовить на праздник. Пирог, с его разнообразными начинками, является идеальным выбором. Начинка отражает наши уникальные предпочтения и традиции, а сам пирог является символом единства, которое мы лелеем в этот знаменательный день.

И 24 августа стоит дополнить праздничный стол каким-то аутентичным блюдом, например, яворовским пирогом. Рецептом пирога делится 24 Канал со ссылкой на БЖ. Читайте также Самые дорогие украинские блюда, которые знает и обожает весь мир Как приготовить яворовский пирог? Яворовский пирог – традиционное блюдо Галичины, внесено в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины. Основной ингредиент для начинки – вареный картофель и гречка, сдобренные луком и шкварками. Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты для теста:

– 20 граммов свежих дрожжей;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 550 граммов муки;

– 250 миллилитров теплой жидкости из молока, сыворотки и воды;

– 2 яйца;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 3 столовые ложки растительного масла.



Для начинки:

– 1,5 килограмма чищеного картофеля;

– 300 граммов гречневой крупы;

– 600 граммов лука;

– 100 миллилитров растительного масла;

– соль, перец, молотый лавровый лист, тмин. Приготовление: Дрожжи посыпьте ложкой сахара и дайте разойтись. Муку просейте в миску, добавьте молоко, яйцо, дрожжи, щепотку соли, наконец – замесите тесто.

Добавьте теплое масло и хорошо вымесите, чтобы тесто впитало жир. Положите его в миску, смажьте маслом, накройте полотенцем и поставьте в теплое место.

Тем временем приготовьте начинку. Картофель почистите и сварите. Перемните в гладкое пюре, чтобы не было комков.

Сырую гречневую крупу промойте, залейте кипятком в уровень с крупой, доведите до кипения и варите, пока крупа не впитает воду.

Лук почистите и порежьте мелким кубиком. В сковороде разогрейте масло и выложите лук. Помешивая, жарьте до легкой карамелизации.

Картофельное пюре смешайте с гречкой, добавьте жареный лук, посолите и поперчите, добавьте специи по вкусу и вымешайте в гладкую массу.

Готовое тесто после того, как подрастет, раскатайте до толщины не более 1 сантиметра. По центру раскатанного теста выложите начинку, сформировав аккуратный стежок. Соедините края теста и защепите.

Выложите пирог на смазанную и посыпанную мукой форму швом вниз. Наколите верх вилкой, смажьте взбитым яйцом и посыпьте тмином.

Выпекайте 50 – 60 минут при 190 – 200 градусов. Дайте ему остыть и подавайте. Приятного аппетита! Каждый украинец хотя бы раз в жизни должен не только попробовать закарпатский бограч суп, но и собственноручно приготовить его. Как это сделать рассказывает Вкусно24.