И 24 августа стоит дополнить праздничный стол каким-то аутентичным блюдом, например, яворовским пирогом. Рецептом пирога делится 24 Канал со ссылкой на БЖ.
Как приготовить яворовский пирог?
Яворовский пирог – традиционное блюдо Галичины, внесено в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины. Основной ингредиент для начинки – вареный картофель и гречка, сдобренные луком и шкварками.
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты для теста:
– 20 граммов свежих дрожжей;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 550 граммов муки;
– 250 миллилитров теплой жидкости из молока, сыворотки и воды;
– 2 яйца;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 3 столовые ложки растительного масла.
Для начинки:
– 1,5 килограмма чищеного картофеля;
– 300 граммов гречневой крупы;
– 600 граммов лука;
– 100 миллилитров растительного масла;
– соль, перец, молотый лавровый лист, тмин.
Приготовление:
- Дрожжи посыпьте ложкой сахара и дайте разойтись. Муку просейте в миску, добавьте молоко, яйцо, дрожжи, щепотку соли, наконец – замесите тесто.
- Добавьте теплое масло и хорошо вымесите, чтобы тесто впитало жир. Положите его в миску, смажьте маслом, накройте полотенцем и поставьте в теплое место.
- Тем временем приготовьте начинку. Картофель почистите и сварите. Перемните в гладкое пюре, чтобы не было комков.
- Сырую гречневую крупу промойте, залейте кипятком в уровень с крупой, доведите до кипения и варите, пока крупа не впитает воду.
- Лук почистите и порежьте мелким кубиком. В сковороде разогрейте масло и выложите лук. Помешивая, жарьте до легкой карамелизации.
- Картофельное пюре смешайте с гречкой, добавьте жареный лук, посолите и поперчите, добавьте специи по вкусу и вымешайте в гладкую массу.
- Готовое тесто после того, как подрастет, раскатайте до толщины не более 1 сантиметра. По центру раскатанного теста выложите начинку, сформировав аккуратный стежок. Соедините края теста и защепите.
- Выложите пирог на смазанную и посыпанную мукой форму швом вниз. Наколите верх вилкой, смажьте взбитым яйцом и посыпьте тмином.
- Выпекайте 50 – 60 минут при 190 – 200 градусов. Дайте ему остыть и подавайте.
Приятного аппетита!
