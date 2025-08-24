І 24 серпня варто доповнити святковий стіл якоюсь автентичною стравою, наприклад, яворівським пирогом. Рецептом пирога ділиться 24 Канал з посиланням на БЖ.

Як приготувати яворівський пиріг?

Яворівський пиріг – традиційна страва Галичини, внесена до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Основний інгредієнт для начинки – варена картопля та гречка, присмачені цибулею і шкварками.

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти для тіста:

– 20 грамів свіжих дріжджів;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 550 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплої рідини з молока, сироватки та води;

– 2 яйця;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 3 столові ложки олії.



Для начинки:

– 1,5 кілограма чищеної картоплі;

– 300 грамів гречаної крупи;

– 600 грамів цибулі;

– 100 мілілітрів олії;

– сіль, перець, мелений лавровий листок, кмин.

Приготування:

Дріжджі посипте ложкою цукру і дайте розійтися. Борошно просійте в миску, додайте молоко, яйце, дріжджі, дрібку солі, нарешті – замісіть тісто.

Додайте теплу олію та добре вимісіть, щоб тісто увібрало жир. Покладіть його в миску, змастіть олією, накрийте рушником і поставте в тепле місце.

Тим часом приготуйте начинку. Картоплю почистьте й зваріть. Перемніть в гладке пюре, щоб не було грудок.

Сиру гречану крупу промийте, залийте окропом у рівень з крупою, доведіть до кипіння і варіть, доки крупа не вбере воду.

Цибулю почистьте та поріжте дрібним кубиком. В пательні розігрійте олію і викладіть цибулю. Помішуючи, смажте до легкої карамелізації.

Картопляне пюре змішайте з гречкою, додайте смажену цибулю, посоліть й поперчіть, додайте спеції до смаку та вимішайте в гладку масу.

Готове тісто після того, як підросте, розкачайте до товщини не більше 1 сантиметра. По центру розкачаного тіста викладіть начинку, сформувавши акуратний стіжок. З'єднайте краї тіста і защепіть.

Викладіть пиріг на змащену та посипану борошном форму швом донизу. Наколіть верх виделкою, змастіть збитим яйцем і посипте кмином.

Випікайте 50 – 60 хвилин при 190 – 200 градусів. Дайте йому охолонути й подавайте.

Смачного!

