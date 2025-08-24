І 24 серпня варто доповнити святковий стіл якоюсь автентичною стравою, наприклад, яворівським пирогом. Рецептом пирога ділиться 24 Канал з посиланням на БЖ.
Читайте також Найдорожчі українські страви, які знає та обожнює увесь світ
Як приготувати яворівський пиріг?
Яворівський пиріг – традиційна страва Галичини, внесена до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Основний інгредієнт для начинки – варена картопля та гречка, присмачені цибулею і шкварками.
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти для тіста:
– 20 грамів свіжих дріжджів;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 550 грамів борошна;
– 250 мілілітрів теплої рідини з молока, сироватки та води;
– 2 яйця;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 3 столові ложки олії.
Для начинки:
– 1,5 кілограма чищеної картоплі;
– 300 грамів гречаної крупи;
– 600 грамів цибулі;
– 100 мілілітрів олії;
– сіль, перець, мелений лавровий листок, кмин.
Приготування:
- Дріжджі посипте ложкою цукру і дайте розійтися. Борошно просійте в миску, додайте молоко, яйце, дріжджі, дрібку солі, нарешті – замісіть тісто.
- Додайте теплу олію та добре вимісіть, щоб тісто увібрало жир. Покладіть його в миску, змастіть олією, накрийте рушником і поставте в тепле місце.
- Тим часом приготуйте начинку. Картоплю почистьте й зваріть. Перемніть в гладке пюре, щоб не було грудок.
- Сиру гречану крупу промийте, залийте окропом у рівень з крупою, доведіть до кипіння і варіть, доки крупа не вбере воду.
- Цибулю почистьте та поріжте дрібним кубиком. В пательні розігрійте олію і викладіть цибулю. Помішуючи, смажте до легкої карамелізації.
- Картопляне пюре змішайте з гречкою, додайте смажену цибулю, посоліть й поперчіть, додайте спеції до смаку та вимішайте в гладку масу.
- Готове тісто після того, як підросте, розкачайте до товщини не більше 1 сантиметра. По центру розкачаного тіста викладіть начинку, сформувавши акуратний стіжок. З'єднайте краї тіста і защепіть.
- Викладіть пиріг на змащену та посипану борошном форму швом донизу. Наколіть верх виделкою, змастіть збитим яйцем і посипте кмином.
- Випікайте 50 – 60 хвилин при 190 – 200 градусів. Дайте йому охолонути й подавайте.
Смачного!
Кожен українець бодай раз у житті повинен не лише скуштувати закарпатський бограч суп, а й власноруч приготувати його. Як це зробити розповідає Смачно24.