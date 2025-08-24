Укр Рус
24 серпня, 12:01
3

І смачно, і автентично: готуємо знаменитий яворівський пиріг, що підкорює з першого шматка

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Яворівський пиріг – традиційна страва Галичини, внесена до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.
  • Це ідеальний варіант страви на святковий стіл до Дня Незалежності. І смачно, і автентично.

З наближенням Дня Незалежності багато хто замислюється над тим, що приготувати на свято. Пиріг, з його різноманітними начинками, є ідеальним вибором. Начинка відображає наші унікальні вподобання та традиції, а сам пиріг є символом єдності, яку ми плекаємо у цей знаменний день.

І 24 серпня варто доповнити святковий стіл якоюсь автентичною стравою, наприклад, яворівським пирогом. Рецептом пирога ділиться 24 Канал з посиланням на БЖ.

Як приготувати яворівський пиріг?

Яворівський пиріг – традиційна страва Галичини, внесена до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Основний інгредієнт для начинки – варена картопля та гречка, присмачені цибулею і шкварками.

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти для тіста: 
– 20 грамів свіжих дріжджів; 
– 0,5 чайної ложки цукру; 
– 550 грамів борошна; 
– 250 мілілітрів теплої рідини з молока, сироватки та води; 
– 2 яйця; 
– 0,5 чайної ложки солі; 
– 3 столові ложки олії.

Для начинки: 
– 1,5 кілограма чищеної картоплі; 
– 300 грамів гречаної крупи; 
– 600 грамів цибулі; 
– 100 мілілітрів олії; 
– сіль, перець, мелений лавровий листок, кмин.

Приготування:

  1. Дріжджі посипте ложкою цукру і дайте розійтися. Борошно просійте в миску, додайте молоко, яйце, дріжджі, дрібку солі, нарешті – замісіть тісто. 
     
  2. Додайте теплу олію та добре вимісіть, щоб тісто увібрало жир. Покладіть його в миску, змастіть олією, накрийте рушником і поставте в тепле місце.
     
  3. Тим часом приготуйте начинку. Картоплю почистьте й зваріть. Перемніть в гладке пюре, щоб не було грудок.
     
  4. Сиру гречану крупу промийте, залийте окропом у рівень з крупою, доведіть до кипіння і варіть, доки крупа не вбере воду.
     
  5. Цибулю почистьте та поріжте дрібним кубиком. В пательні розігрійте олію і викладіть цибулю. Помішуючи, смажте до легкої карамелізації.
     
  6. Картопляне пюре змішайте з гречкою, додайте смажену цибулю, посоліть й поперчіть, додайте спеції до смаку та вимішайте в гладку масу.
     
  7. Готове тісто після того, як підросте, розкачайте до товщини не більше 1 сантиметра. По центру розкачаного тіста викладіть начинку, сформувавши акуратний стіжок. З'єднайте краї тіста і защепіть.
     
  8. Викладіть пиріг на змащену та посипану борошном форму швом донизу. Наколіть верх виделкою, змастіть збитим яйцем і посипте кмином.
     
  9. Випікайте 50 – 60 хвилин при 190 – 200 градусів. Дайте йому охолонути й подавайте.

Смачного!

